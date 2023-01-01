İstanbul Hava Durumu 01 Ocak 2023

Kar yağışının ne zaman başlayacağı henüz kar yüzü görmeyen İstanbul başta olmak üzere birçok kentte gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre önümüzdeki beş gün İstanbul'da yağış beklenmiyor. Prof. Dr. Şen yaptığı açıklamada, "Bütün Türkiye'de önümüzdeki 5 gün sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. İstanbul 13-14 dereceye çıkar, Ankara 8-9 derece. " diye konuştu.

Bugün hava nasıl olacak?

Prof. Dr. Orhan Şen, "Türkiye'de hiçbir il yeni yılı kar yağışıyla karşılamayacak, hatta yağmur bile yok Türkiye'de. Bir tek bugün Muğla ve Aydın civarında hafif bir yağmur var, onun haricinde maalesef kar yok. Önümüzdeki 5 gün de yağış da kar da yok. Uzun yıllardır bakarım kar yağacak mı diye, böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Türkiye'nin hiçbir yerinde kar yok" dedi.

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İstanbul hava durumu nasıl?

Şen açıklamalarını "Bütün Türkiye'de önümüzdeki 5 gün sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. İstanbul 13-14 dereceye çıkar, Ankara 8-9 derece. Yağış yok, sadece sabah ve gece saatlerinde yoğun sis var. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde, yağış hiçbir yerde yok" sözleriyle sonlandırdı.

İstanbul 2023'ün ilk gününe sisle uyandı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

Meteoroloji HAVA DURUMU tahminleri

Kar ne zaman yağacak?

Orhan Şen bu yıl Ocak ayında da karın etkisini artıracağı, kışın etkisinin bu yıl daha fazla olacağını söylemişti.

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İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Tekirdağ ve Balıkesir gibi yerlerde Ocak ayında yoğun kar yağışı olacağı belirtiliyor.

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