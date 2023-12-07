'in 15. haftasında Manchester United, sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki maçı Manchester United 2-1 kazandı. Premier Lig'de Aston Villa, zorlu eşleşmede Manchester City'i konuk etti. Mücadele 1-0 Aston Villa üstünlüğüyle sona erdi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 7 Aralık 2023 Perşembe Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.