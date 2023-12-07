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Bugün hangi maçlar var? 7 Aralık 2023 Perşembe maç programı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Trabzonspor, evinde Çorum FK'yı 3-1 mağlup etti ve 5. tura yükseldi. Hatayspor, Mersin Stadyumu’nda Düzcespor’u 2-1 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı. Manchester United, konuk ettiği Chelsea'yi 2-1 yendi. İki gol de Scott McTominay'dan geldi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 7 Aralık 2023 Perşembe maç programı ve fikstürü.

09:25 - 7/12/2023 الخميس
Güncelleme: 09:25 - 7/12/2023 الخميس
Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?
'nın 4. turunda Trabzonspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Bbordo-mavili ekip, 1. Lig ekibini 3-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı. Hatayspor, Mersin Stadyumu’nda Düzcespor’u 2-1 mağlup etti.
'in 15. haftasında Manchester United, sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki maçı Manchester United 2-1 kazandı. Premier Lig'de Aston Villa, zorlu eşleşmede Manchester City'i konuk etti. Mücadele 1-0 Aston Villa üstünlüğüyle sona erdi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 7 Aralık 2023 Perşembe Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün kimin maçı var? 7 Aralık 2023 Perşembe maç programı

  1. 13:00 Manisa FK - Kastamonuspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Konferans A Spor
  2. 13:00 Sivasspor - Arnavutköy Bld. Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Konferans A Spor
  3. 15:00 Gaziantep FK - Etimesgut Bld. Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
  4. 17:00 Ankaragücü - İskenderunspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
  5. 18:00 Damac - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
  6. 19:00 Ç.Rizespor - Bucaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
  7. 20:45 PSV - Heerenveen Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk Exxen
  8. 21:00 Başakşehir - Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
  9. 22:30 Everton - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
  10. 22:30 Brest - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
  11. 23:00 Feyenoord - Volendam Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk Exxen
  12. 23:15 Tottenham - West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi

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