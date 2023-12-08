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Bugün hangi maçlar var? 8 Aralık 2023 Cuma maç programı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde RAMS Başakşehir, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Sivasspor sahasında karşılaştığı Arnavutköy Belediye’yi 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Tottenham Hotspur, Premier Lig'in 15. haftasında konuk ettiği West Ham United'a 2-1 mağlup oldu. Hollanda Eredivisie'ın 15'inci haftasında PSV Eindhoven, Heerenveen'i 2-0 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 8 Aralık 2023 Cuma maç programı ve fikstürü.

09:22 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 09:22 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?
'nın 4. turunda heyecan devam ediyor. RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. tur mücadelesinde ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile karşılaştı ve rakibini 2-0 yenerek bir sonraki tura yükseldi. Sivasspor ile Arnavutköy, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Süper Lig ekibi üst tura adını yazdırdı.
'in 15. haftasında Tottenham Hotspur, West Ham United' ağırladı. Konuk takım mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı. PSV Eindhoven, Hollanda Eredivisie'ın 15'inci haftasında Heerenveen ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 8 Aralık 2023 Cuma Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün kimin maçı var? 8 Aralık 2023 Cuma maç programı

  1. 18:00 Al Taey - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
  2. 18:30 Sumqayıt - Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  3. 20:00 Galatasaray - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
  4. 20:30 Hannover 96 - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4
  5. 20:30 Wehen - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 1
  6. 21:00 Al Nassr - Al Riyadh Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
  7. 21:00 Benfica - Farense Portekiz Liga NOS Spor Smart
  8. 22:30 Hoffenheim - Bochum Almanya Bundesliga Bein Sports 4
  9. 22:45 Juventus - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus
  10. 23:00 Montpellier - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
  11. 23:00 Getafe - Valencia İspanya La Liga Tivibu Spor 2

Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi

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