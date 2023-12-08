'in 15. haftasında Tottenham Hotspur, West Ham United' ağırladı. Konuk takım mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı. PSV Eindhoven, Hollanda Eredivisie'ın 15'inci haftasında Heerenveen ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 8 Aralık 2023 Cuma Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.