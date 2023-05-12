İznik seçim sonuçları
Bursa İznik Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Türkiye sandık başına gidiyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın oy oranları yayımlanacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, ve Yeşil Sol Partisi seçmenleri yayımlanacak verileri anbean takip edecek.
2023 Genel Seçimlerinde Kaç Kişi Oy Kullanacak, Kaç Seçmen Var?
14 Mayıs genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941 olarak açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in paylaştığı istatistiklere göre 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez bu seçimde oy kullanacak.
Bursa İznik Hakkında
Bursa'nın güneybatısında, Marmara Bölgesi'nde yer alan İznik ilçesi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen bir yerleşim yeri olarak öne çıkıyor. İşte İznik ilçesi hakkında detaylı bilgiler:
Tarihçe:
İznik, antik çağda Nikaia adıyla anılıyordu. Roma İmparatoru Augustus tarafından MÖ 264 yılında kuruldu ve Bizans İmparatorluğu döneminde önemli bir yerleşim yeri haline geldi. 1204 yılında IV. Haçlı Seferi sonrasında İznik'e gelen İznik İmparatorluğu'nun kurucusu olan Türkmenler, burayı ele geçirerek Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna zemin hazırladılar. Osmanlı İmparatorluğu'nun İznik'i fethetmesiyle, İznik Türklerin eline geçti.
Coğrafya:
Bursa'nın güneybatısında yer alan İznik ilçesi, 2.400 km²'lik bir alanı kapsamaktadır. İznik Gölü'nün kuzeydoğu kıyısında konumlanmıştır. Doğusunda Yenişehir, batısında Nilüfer, kuzeyinde Orhangazi ilçeleri, güneyinde ise Bilecik sınırı yer almaktadır.
Mahalleleri:
İznik ilçesinde toplamda 32 mahalle bulunmaktadır. Bunlar; Aksungur Mahallesi, Akviran Mahallesi, Araplar Mahallesi, Armutlu Mahallesi, Asmalı Mahallesi, Aydınlık Mahallesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Balıklı Mahallesi, Bürücek Mahallesi, Çardak Mahallesi, Çeltikçi Mahallesi, Çiftlik Mahallesi, Cumalıkızık Mahallesi, Derecik Mahallesi, Ekinli Mahallesi, Emir Sultan Mahallesi, Ertuğrul Mahallesi, Fatih Mahallesi, Göllü Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Hacı İbrahim Mahallesi, Hacı Osman Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, İhsaniye Mahallesi, Kale Mahallesi, Kara Mustafa Mahallesi, Karadonlu Mahallesi, Kazıklı Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Şahin Mahallesi, Yenice Mahallesi, Yeniköy Mahallesi şeklindedir.
Nüfus:
İznik ilçesinin nüfusu 2021 yılı verilerine göre 40.767'dir. İlçenin nüfus yoğunluğu ise 17 kişi/km²'dir.