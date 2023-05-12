Türkiye 14 Mayıs seçim için günü sandık başına gidecek. Vatandaşlar hem Cumhurbaşkanı seçimi hem de 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacak. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın oy oranları yayımlanacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, ve Yeşil Sol Partisi seçmenleri yayımlanacak verileri anbean takip edecek.

Bursa Yenişehir Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

4 Mayıs 2023 Bursa Yenişehir cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.





2023 milletvekili seçimi için partilerin milletvekili sayıları

Adalet Birlik Partisi 47, Adalet Partisi 67, AK Parti 87, Anavatan Partisi 63, BBP 87, CHP 80, Genç Parti 72, Güç Birliği Partisi 59, Hak ve Özgürlükler Partisi 87, Halkın Kurtuluş Partisi 87, İYİ Parti 78, Memleket Partisi 87, Millet Partisi 87, MHP 87, Milli Yol Partisi 49, Sol Parti 87, Türkiye İşçi Partisi 54, Türkiye Komünist Hareketi 87, Türkiye Komünist Partisi 87, Vatan Partisi 87, Yeniden Refah Partisi 87, Yenilik Partisi 74, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 87, Zafer Partisi 75 seçim çevresinde seçime katılacak. Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.

Seçim ikinci tura kalırsa ne olur?

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmazsa 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek.

YSK Başkanı Yener yaptığı açıklamada “Yüksek Seçim Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023 tarihini Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Bursa Yenişehir Hakkında

Bursa'nın 17 ilçesi arasında yer alan Yenişehir, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası ile ünlü bir ilçedir. Yenişehir'in tarihi, Bursa'nın tarihi ile paralel bir şekilde ilerlemiştir. İlçe, Bursa'nın güneydoğusunda yer alır ve Marmara Bölgesi'nin kuzeybatı kesiminde bulunur. Bursa'nın diğer ilçeleri gibi Yenişehir'in de çevresi yeşilliklerle kaplıdır ve doğal güzellikleri ile dikkat çeker.

Yenişehir'in tarihi, Hititler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti dönemleri olmak üzere birçok farklı döneme dayanır. İlçe, tarih boyunca ticari faaliyetleri ile ünlü olmuştur. Bursa'nın diğer ilçelerine nazaran daha yeni bir yerleşim yeri olan Yenişehir, 1914 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Yenişehir'in merkezi, ilçenin en büyük yerleşim yeri konumundadır ve ilçede bulunan 13 mahalle burada bulunur. İlçenin nüfusu, 2021 yılı verilerine göre yaklaşık 86.000'dir.

Yenişehir'in en önemli tarihi yapılarından biri, Cumalıkızık Köyü'dür. Cumalıkızık, Osmanlı döneminden kalma tarihi evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken bir köydür. Köy, 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmiştir. Ayrıca Yenişehir'de bulunan Hisar Köprüsü de ilçenin tarihi yapısı içinde önemli bir yere sahiptir.

Yenişehir'in doğal güzellikleri de oldukça dikkat çekicidir. İlçe, Marmara Bölgesi'nin en önemli doğal alanlarından biri olan Uludağ Milli Parkı'na ev sahipliği yapar. Ayrıca Yenişehir, göl ve göletleriyle de ünlüdür. Ilıpınar Gölü, Tatlısu Göleti, Uluabat Gölü ve Uluabat Kuş Cenneti gibi doğal güzellikler, ilçenin önemli turistik yerlerinden bazılarıdır.

Yenişehir, Bursa'nın diğer ilçeleri gibi ekonomik olarak da oldukça önemlidir. İlçede yer alan Yenişehir Havalimanı, Türkiye'nin en büyük 10. havalimanıdır ve yılda yaklaşık 5 milyon yolcuya hizmet vermektedir. Ayrıca, Bursa-İzmir otoyolu ve Bursa-Ankara yolu Yenişehir ilçesinden geçmektedir, bu nedenle ilçe ticari ve lojistik açıdan da önemli bir konuma sahiptir.







