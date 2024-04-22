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İOKBS Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlköğretim hazırlık, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar ile ortaöğretim 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerin katıldığı İOKBS Bursluluk sonuç tarihi, sınava katılan yüzbinlerce kişi tarafından bekleniyor. Bursluluk sonuçları için tarih MEB tarafından paylaşıldı.

10:17 - 22/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:23 - 22/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Bursluluk sınav sonuçlar açıklanma tarihi
Bursluluk sınav sonuçlar açıklanma tarihi

İOKBS, 21 Nisan 2024 Pazar günü yüzbinlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. MEB takviminde yer alan bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu. İOKBS bursluluk sonuçları Meb tarafından açıklanacak.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB 2024 bursluluk sınav sonuçları daha önce paylaşılan takvime göre 17 Mayıs 2024 Cuma günü www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

BURSLULUK SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

İlköğretim hazırlık, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar ile ortaöğretim 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 86 bin 894 öğrencinin başvurduğu bursluluk sınavı, 810 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde düzenlendi. Sınav için 3 bin 887 okul ve 58 bin 655 salon kullanıldı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanan sınavda ortaokul öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru soruldu ve 100 dakika süre verildi. Lise öğrencilerinin ise dörder seçenekli 100 soruyu 120 dakikada cevaplaması istendi.

Bursluluk sınav soru ve cevapları açıklandı mı? MEB 2024 İOKBS soruları ve cevapları sorgulama ekranı

2024 İOKBS soruları ve cevapları sorgulama ekranı MEB'de. Bursluluk Sınavı A ve B soru kitapçığı ve cevap anahtarı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (odsgm.meb.gov.tr) sayfası üzerinden araştırılıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine burs imkanı tanıyan sınava 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerin girdiği İOKBS sınav soru ve cevap anahtar merak konusu. İOKBS sınav sonuçlarına göre 100 bin öğrenciye burs verilecek. Bursluluk sınavına katılam sağlayan öğrenciler MEB 2024 İOKBS bursluluk sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını sorguluyor. İşte İOKBS bursluluk sınav soru ve cevapları PDF indirme linki.

Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı: MEB iller arası tayin başvurusu ne zaman?

2024 yılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı. İlk defa yönetici görevlendirmeleri ise 18 Nisan-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği 13-20 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği de 3-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama bekleyen binlerce öğretmen adayına müjde geldi. Peki İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru şartları neler? Öğretmen tayinlerini aldırmadaki kriter nedir? MEB 2024 öğretmen ataması olacak mı, öğretmen alımı ne zaman?


#meb
#bursluluk sınavı
#iokbs
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