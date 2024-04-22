İOKBS, 21 Nisan 2024 Pazar günü yüzbinlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. MEB takviminde yer alan bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu. İOKBS bursluluk sonuçları Meb tarafından açıklanacak.
İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB 2024 bursluluk sınav sonuçları daha önce paylaşılan takvime göre 17 Mayıs 2024 Cuma günü www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
BURSLULUK SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILDI?
İlköğretim hazırlık, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar ile ortaöğretim 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 86 bin 894 öğrencinin başvurduğu bursluluk sınavı, 810 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde düzenlendi. Sınav için 3 bin 887 okul ve 58 bin 655 salon kullanıldı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanan sınavda ortaokul öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru soruldu ve 100 dakika süre verildi. Lise öğrencilerinin ise dörder seçenekli 100 soruyu 120 dakikada cevaplaması istendi.