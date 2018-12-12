Çalışan kadınlarda oluşan, ayak ve ayak bileği sorunlarına karşı 7 öneri

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Therapy Sport Center’dan Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları söyledi:

“Yüksek topuklu ayakkabılar, vücut ağırlığının topuk ve ayak parmak diplerine binmesine sebep olur ve ayak tabanını gereksiz yere gerer ve zamanla ağrıya sebep olacaktır. Günde, 10-12 saatlik kullanım uygun değildir, ancak sosyal zorunluluk hallerinde günde 4-5 saat tolere edilebilir. Ayrıca ayak bileği sorunları, diz ve bel mekaniği için çok büyük önem taşır, zamanla ciddi sorunlar oluşabilir, gerek ayak bileği ve gerekse diz operasyonuna dahi neden olabilir” dedi.

Peki, bu sorunlarla karşılaşmadan ya da daha başındayken ne gibi önlemler bizi daha ciddi sağlık sorunlarından koruyabilir? Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, bu konuda yapılabilecek basit öneriler hakkında şunları anlattı:

1)Erkeklere oranla, ayak ve ayak bileği problemleri kadınlarda daha sık görülmektedir. Bu nedenle son yıllarda piyasaya çıkan kadınlar için ortopedik ayakkabılar, aslında erkek ayakkabılarının kadınlara uyarlanmış şeklidir. Demek ki, şık ama rahatsız ayakkabılar yerine, ayağımızı daha iyi koruyan ayakkabılar kullanmak önemlidir.

2)Gün içerisinde özellikle masa başında çalışan ve aktivitesi azalmış kadınların, gerek kilo almaları, gerekse bacak toplardamarları ve kaslarında sorunlar oluşmaktadır. Her 1 saat veya 1,5 saatte bir yapılacak olan 5 dakikalık yürüyüşler, bu sıkıntıları oldukça azaltabilir.

3)Özellikle kalabalık şehirlerde, toplu taşıma kullanan kadınların ayakta durma süreleri çok uzun olabiliyor. Eve dönüşte yapılacak, basit sıcak-soğuk su banyosu, hem ağrıları alacak, hem de şişliğe engel olacaktır.

4)En azından hafta sonları çıplak ayak olarak toprak yada çimlerde yapılacak kısa yürüyüşler, hem tüm hafta boyunca ayakkabılara sıkışıp kalmış ayakları rahatlatır, hem de ayak bileği kaslarına iyi bir egzersiz olur.

5)Düzenli olarak spor yapamıyor olsak bile, sabah ve akşamları ayak kaslarımıza yapacağımız kısa süreli germeler veya masaj uygulamaları, hem ayak tabanımızdaki baskıyı azaltır, hem de kaslara binen yükleri dengeleyecektir.

6)Eğer ayak tabanımızda düz tabanlık veya cavuş deformitesi gibi sorunlar var ise, kişiye özel tabanlıklar kullanarak, ayak bileği eklemini ve parmak eklemlerini korumak şarttır. Ayrıca, bu deformitelere özel, egzersizlerde mutlaka yapılmalıdır.

7)Ayağınızda eğer hissizlik, kuvvetsizlik veya aşırı ağrı hissediyorsanız, çok zaman kaybetmeden profesyonel yardım için başvurmak gerekiyor. Bu nedenlerin altında sinir sıkışıklı romatizmal problemler, eklem kıkırdak problemleri olabilir ve erken teşhis her zaman iyileşmenin en bilinen anahtarıdır.

Sağlıklı ayakların insan psikolojisini rahatlattığı ifade eden Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, bu nedenle dünyanın birçok bölgesinde ayak masajının hayatın olmassa olmazları arasına girdiğini de sözlerine ekledi.