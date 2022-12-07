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Karabük TOKİ sonuçları canlı yayında açıklanıyor! Karabük TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

Karabük TOKİ kura çekilişi sonuçları bugün belli oluyor. 7 Kasım günü başlayan kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle Bolu ve Karaman’dan başlayacak üçüncü etap kura çekilişi 899 konutun hak sahiplerinin belirleneceği Karabük ile devem ediyor. Peki TOKİ Karabük kura çekilişleri belli oldu mu? Karabük TOKİ kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak, Karabük TOKİ sonuçları asil ve yedek isim listesi nerede yayınlanacak? İşte detaylar...

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CANLI Karabük TOKİ Kura Sonuçları: Karabük TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi Öğren
Karabük TOKİ kura sonuçları

Karabük TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi canlı yayının ardından belli oluyor. 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 899 adet hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. İşte 7 Kasım Çarşamba İstanbul 899 TOKİ canlı yayını, kura sonuçları, asil ve yedek isim listesi...

Karabük TOKİ kura sonuçları isim listesi

Karabük merkez TOKİ kura sonuçları

  • Adem Aykaç
  • Sebahat Göktepe
  • Nihat Kılıç
  • Emine Şahin
  • Recep Doğmaz
  • Hülya Oğuz Demirci
  • Durmuş Özmen
  • Mehmet Ünal
  • Şevki Alıcı
  • Mehmet Can Soylu
  • Soner Tiryaki
  • Ahmet Solaz
  • Yusuf Ankut
  • Yılmaz Kalay

KARABÜK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Karabük TOKİ kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Bartın kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Karabük TOKİ kura çekilişleri saat kaçta başlayacak?

KARABÜK TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

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