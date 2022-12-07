Karabük TOKİ sonuçları canlı yayında açıklanıyor! Karabük TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

Karabük TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi canlı yayının ardından belli oluyor. 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 899 adet hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. İşte 7 Kasım Çarşamba İstanbul 899 TOKİ canlı yayını, kura sonuçları, asil ve yedek isim listesi...

Karabük TOKİ kura sonuçları isim listesi

Karabük merkez TOKİ kura sonuçları

Adem Aykaç

Sebahat Göktepe

Nihat Kılıç

Emine Şahin

Recep Doğmaz

Hülya Oğuz Demirci

Durmuş Özmen

Mehmet Ünal

Şevki Alıcı

Mehmet Can Soylu

Soner Tiryaki

Ahmet Solaz

Yusuf Ankut

Yılmaz Kalay

KARABÜK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Karabük TOKİ kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Bartın kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Karabük TOKİ kura çekilişleri saat kaçta başlayacak?

KARABÜK TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ