Karabük TOKİ sonuçları canlı yayında açıklandı! Karabük TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

Karabük TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi canlı yayının ardından belli oluyor. 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 899 adet hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. İşte 7 Kasım Çarşamba İstanbul 899 TOKİ canlı yayını, kura sonuçları, asil ve yedek isim listesi...

Karabük TOKİ kura sonuçları isim listesi

Karabük merkez TOKİ kura sonuçları

Adem Aykaç

Sebahat Göktepe

Nihat Kılıç

Emine Şahin

Recep Doğmaz

Hülya Oğuz Demirci

Durmuş Özmen

Mehmet Ünal

Şevki Alıcı

Mehmet Can Soylu

Soner Tiryaki

Ahmet Solaz

Yusuf Ankut

Yılmaz Kalay

Sevgi Koparan

Nurullah Kırık

Safiye Biçen

Emirhan Ural

Enis Ören

Adnan Taşkın

Kudret Yazıcı

Celal Yalçın

Fatih Açmalı

Bahattin Rüzgar

Abdullah Özen

Abdurrahman Yazar

Safiye Işık

Ferdane Demir

Ömer Çevik

Yakup Kaya

İsa Aksu

Bahriye Yılmaz

Rıza Rüzgar

Sadık Özçetin

Hatice Karaman

İdris Dağlı

Safiye Topaklı

Yusuf Karakurluk

Hüsnü Genç

Fatma Yılmaz

Şeref Dereli

Sezai Başkurt

Firdes Bıyıklı

Gülşen Aydoğan

Aziz Hastürk

Aysel Bozkurt

Emriye Ural

Halil Dursun

Müzeyyen Ural

Adem Ceylan

Şehriye Acar

Mustafa Öztürk

Gülafiye Sivri

Duran Zurnacı

Davut Şahin

Nizamettin Açıkgöz

Kezban Bostancı

Muzaffer Özdem

Mevlüt Çalman

Kamil Altınay

Mehmet Yeygel

Hüseyin Özdemir

İsmail Duran

Turgay Çapraz

Cevdet Bağbaşı

Şahin Çatal

Mustafa Satuk

Sebahattin Aslan

İsmail Hakkı Yücel

Cengiz Şen

Satılmış Turan

Yüksel ünal

Şevki Ekmekci

Mehmet Yeltepe

Hanife Er

Emine Yalav

Adnan Yılmaz

Cengiz Demir

Rafet Çevik

Bilgehan Gülsüm Yıldız

Ayşe Bostancı

Mahir Yılmaz

Rıfat Akkütük

Muhammet Karakurluk

Berkem Terzioğlu

Muhammed Celil Ertaş

Bilge Onat

Furkan Güneş

Muratcan Türkoğlu

Tuncay Telli

Muhammed Abdulmulım

Mert can Ustaoğlu

Fatih Öztürk

Oğuzcan Çaylı

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Hamza Güngör

Enes Yalçın

Melisa Nur Madak

Ceyda Nur Aydın

Büşra Meryem Avcı

Edanur Sezer

Rümeysa üstün

Ahmet Bostancı

Gazi Gürsoy

Ramazan Ergekçi

Esra Özdemir

Eda Nur Erglül

Zeynep Yurt

Semih Cıbır

Onur Genç

Edanur Akbaş

Fatih Mermi

Gökhan Çil

Öztürk Akbıyık

Sümeyye Serra Düz

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Selçuk Çankaya

Muhammet Kuzuoğlu

Mustafa Bilgücü

Alanur Özcan

Ahsen Özer

Dilek Tokmak

Hasan Yılmaz

Ercan Çakar

Ozan Gündüz

KARABÜK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Karabük TOKİ kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Bartın kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Karabük TOKİ kura çekilişleri saat kaçta başlayacak?

KARABÜK TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ