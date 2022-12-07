Özgün Karabük TOKİ sonuçları canlı yayında açıklandı Karabük TOKİ kura sonuçları ve isim listesi
ÖZGÜN HABERLER

Karabük TOKİ sonuçları canlı yayında açıklandı! Karabük TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

Karabük TOKİ kura çekilişi sonuçları bugün belli oluyor. 7 Kasım günü başlayan kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle Bolu ve Karaman’dan başlayacak üçüncü etap kura çekilişi 899 konutun hak sahiplerinin belirleneceği Karabük ile devem ediyor. Peki TOKİ Karabük kura çekilişleri belli oldu mu? Karabük TOKİ kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak, Karabük TOKİ sonuçları asil ve yedek isim listesi nerede yayınlanacak? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Karabük TOKİ Kura Sonuçları: Karabük TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi Öğren
Karabük TOKİ kura sonuçları

Karabük TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi canlı yayının ardından belli oluyor. 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 899 adet hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. İşte 7 Kasım Çarşamba İstanbul 899 TOKİ canlı yayını, kura sonuçları, asil ve yedek isim listesi...

Karabük TOKİ kura sonuçları isim listesi

Karabük merkez TOKİ kura sonuçları

  • Adem Aykaç
  • Sebahat Göktepe
  • Nihat Kılıç
  • Emine Şahin
  • Recep Doğmaz
  • Hülya Oğuz Demirci
  • Durmuş Özmen
  • Mehmet Ünal
  • Şevki Alıcı
  • Mehmet Can Soylu
  • Soner Tiryaki
  • Ahmet Solaz
  • Yusuf Ankut
  • Yılmaz Kalay
  • Sevgi Koparan
  • Nurullah Kırık
  • Safiye Biçen
  • Emirhan Ural
  • Enis Ören
  • Adnan Taşkın
  • Kudret Yazıcı
  • Celal Yalçın
  • Fatih Açmalı
  • Bahattin Rüzgar
  • Abdullah Özen
  • Abdurrahman Yazar
  • Safiye Işık
  • Ferdane Demir
  • Ömer Çevik
  • Yakup Kaya
  • İsa Aksu
  • Bahriye Yılmaz
  • Rıza Rüzgar
  • Sadık Özçetin
  • Hatice Karaman
  • İdris Dağlı
  • Safiye Topaklı
  • Yusuf Karakurluk
  • Hüsnü Genç
  • Fatma Yılmaz
  • Şeref Dereli
  • Sezai Başkurt
  • Firdes Bıyıklı
  • Gülşen Aydoğan
  • Aziz Hastürk
  • Aysel Bozkurt
  • Emriye Ural
  • Halil Dursun
  • Müzeyyen Ural
  • Adem Ceylan
  • Şehriye Acar
  • Mustafa Öztürk
  • Gülafiye Sivri
  • Duran Zurnacı
  • Davut Şahin
  • Nizamettin Açıkgöz
  • Kezban Bostancı
  • Muzaffer Özdem
  • Mevlüt Çalman
  • Kamil Altınay
  • Mehmet Yeygel
  • Hüseyin Özdemir
  • İsmail Duran
  • Turgay Çapraz
  • Cevdet Bağbaşı
  • Şahin Çatal
  • Mustafa Satuk
  • Sebahattin Aslan
  • İsmail Hakkı Yücel
  • Cengiz Şen
  • Satılmış Turan
  • Yüksel ünal
  • Şevki Ekmekci
  • Mehmet Yeltepe
  • Hanife Er
  • Emine Yalav
  • Adnan Yılmaz
  • Cengiz Demir
  • Rafet Çevik
  • Bilgehan Gülsüm Yıldız
  • Ayşe Bostancı
  • Mahir Yılmaz
  • Rıfat Akkütük
  • Muhammet Karakurluk
  • Berkem Terzioğlu
  • Muhammed Celil Ertaş

Bilge Onat

Furkan Güneş

Muratcan Türkoğlu

Tuncay Telli

Muhammed Abdulmulım

Mert can Ustaoğlu

Fatih Öztürk

Oğuzcan Çaylı

Hamza Güngör

Enes Yalçın

Melisa Nur Madak

Ceyda Nur Aydın

Büşra Meryem Avcı

Edanur Sezer

Rümeysa üstün

Ahmet Bostancı

Gazi Gürsoy

Ramazan Ergekçi

Esra Özdemir

Eda Nur Erglül

Zeynep Yurt

Semih Cıbır

Onur Genç

Edanur Akbaş

Fatih Mermi

Gökhan Çil

Öztürk Akbıyık

Sümeyye Serra Düz

Selçuk Çankaya

Muhammet Kuzuoğlu

Mustafa Bilgücü

Alanur Özcan

Ahsen Özer

Dilek Tokmak

Hasan Yılmaz

Ercan Çakar

Ozan Gündüz

KARABÜK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Karabük TOKİ kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Bartın kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Karabük TOKİ kura çekilişleri saat kaçta başlayacak?

KARABÜK TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?
ÖZGÜN
TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?
İstanbulda akılalmaz olay

İstanbul'da akılalmaz olay

Çilingirle kapıyı açtırdı: Halasına kabusu yaşattı.
Sular 41 metreye ulaştı

Sular 41 metreye ulaştı

Köyler sular altında kalmaya başladı.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında raydaki parça yerinden çıktı

Bakanlık duyurdu: Kamuoyunun ortak beklentisi 7 bin 845 lira.

Dinleyeni en çok mutlu eden ve en fazla üzen şarkılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.