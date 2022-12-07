Karabük TOKİ sonuçları canlı yayında açıklandı! Karabük TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

Karabük TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi canlı yayının ardından belli oluyor. 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 899 adet hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. İşte 7 Kasım Çarşamba İstanbul 899 TOKİ canlı yayını, kura sonuçları, asil ve yedek isim listesi...
Karabük TOKİ kura sonuçları isim listesi
Karabük merkez TOKİ kura sonuçları
- Adem Aykaç
- Sebahat Göktepe
- Nihat Kılıç
- Emine Şahin
- Recep Doğmaz
- Hülya Oğuz Demirci
- Durmuş Özmen
- Mehmet Ünal
- Şevki Alıcı
- Mehmet Can Soylu
- Soner Tiryaki
- Ahmet Solaz
- Yusuf Ankut
- Yılmaz Kalay
- Sevgi Koparan
- Nurullah Kırık
- Safiye Biçen
- Emirhan Ural
- Enis Ören
- Adnan Taşkın
- Kudret Yazıcı
- Celal Yalçın
- Fatih Açmalı
- Bahattin Rüzgar
- Abdullah Özen
- Abdurrahman Yazar
- Safiye Işık
- Ferdane Demir
- Ömer Çevik
- Yakup Kaya
- İsa Aksu
- Bahriye Yılmaz
- Rıza Rüzgar
- Sadık Özçetin
- Hatice Karaman
- İdris Dağlı
- Safiye Topaklı
- Yusuf Karakurluk
- Hüsnü Genç
- Fatma Yılmaz
- Şeref Dereli
- Sezai Başkurt
- Firdes Bıyıklı
- Gülşen Aydoğan
- Aziz Hastürk
- Aysel Bozkurt
- Emriye Ural
- Halil Dursun
- Müzeyyen Ural
- Adem Ceylan
- Şehriye Acar
- Mustafa Öztürk
- Gülafiye Sivri
- Duran Zurnacı
- Davut Şahin
- Nizamettin Açıkgöz
- Kezban Bostancı
- Muzaffer Özdem
- Mevlüt Çalman
- Kamil Altınay
- Mehmet Yeygel
- Hüseyin Özdemir
- İsmail Duran
- Turgay Çapraz
- Cevdet Bağbaşı
- Şahin Çatal
- Mustafa Satuk
- Sebahattin Aslan
- İsmail Hakkı Yücel
- Cengiz Şen
- Satılmış Turan
- Yüksel ünal
- Şevki Ekmekci
- Mehmet Yeltepe
- Hanife Er
- Emine Yalav
- Adnan Yılmaz
- Cengiz Demir
- Rafet Çevik
- Bilgehan Gülsüm Yıldız
- Ayşe Bostancı
- Mahir Yılmaz
- Rıfat Akkütük
- Muhammet Karakurluk
- Berkem Terzioğlu
- Muhammed Celil Ertaş
Bilge Onat
Furkan Güneş
Muratcan Türkoğlu
Tuncay Telli
Muhammed Abdulmulım
Mert can Ustaoğlu
Fatih Öztürk
Oğuzcan Çaylı
Hamza Güngör
Enes Yalçın
Melisa Nur Madak
Ceyda Nur Aydın
Büşra Meryem Avcı
Edanur Sezer
Rümeysa üstün
Ahmet Bostancı
Gazi Gürsoy
Ramazan Ergekçi
Esra Özdemir
Eda Nur Erglül
Zeynep Yurt
Semih Cıbır
Onur Genç
Edanur Akbaş
Fatih Mermi
Gökhan Çil
Öztürk Akbıyık
Sümeyye Serra Düz
Selçuk Çankaya
Muhammet Kuzuoğlu
Mustafa Bilgücü
Alanur Özcan
Ahsen Özer
Dilek Tokmak
Hasan Yılmaz
Ercan Çakar
Ozan Gündüz
KARABÜK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Karabük TOKİ kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilir?
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Bartın kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Karabük TOKİ kura çekilişleri saat kaçta başlayacak?
KARABÜK TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ