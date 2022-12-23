Her gün bir avuç ceviz tüketmek düşük kilo alımına neden oluyor

Günde bir avuç ceviz yemenin, kan basıncınızı düşürebileceğini, kilo alımını azaltabileceğini ve buna bağlı olarak diyabet ve kalp hastalığı riskini küçültebileceğini ortaya koydu. ABD’deki Minnesota Üniversitesi’nden bilim insanları, 25 yılı aşkın bir süredir 3.300 kişinin diyetlerini izledikten sonra, cevizin mucizevi faydalarını ortaya çıkardılar.

HER GÜN BİR AVUÇ CEVİZ TÜKETMEK ZAYIFLATIYOR MU?

Ceviz

Daily Mail’in haberine göre, ceviz, omega-3 yağ asidi türevi olan alfa-linolenik asit (ALA) içeren tek kuruyemiş. Yağ asidi de kalp sağlığı ile ilişkilendirildiği için uzmanlar cevizin hastalıkları azaltabileceğini öngörüyorlar.

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases dergisinde yayınlanan çalışmada, bilim insanları yaklaşık 45 yaşında olan 3.341 ABD’li kişiden gelen verileri analiz ettiler.

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Katılımcılar, 1985-2015 yılları arasında Alabama Üniversitesi tarafından yürütülen Genç Yetişkinlerde Koroner Arter Risk Gelişimi (CARDIA) çalışmasına katılmışlardı.

Başlangıçta diyetleri hakkında röportaj yapıldı ve çalışmanın 7., 20. ve 25. yıllarında da takip edildiler.

Ceviz yiyen 340 kişi günde ortalama 19 gram yemiş tüketti. Bu insanların kadın, beyaz ve yüksek eğitimli olma olasılıkları daha yüksekti.

YİYENLERİN KİLOSU NORMAL SEVİYELERDEYDİ

Cevizin faydaları

20. yılda, aktivite seviyeleri ve kan basıncı ile birlikte beden kitle endekslerinin ölçüldüğü bir sağlık kontrolü için tekrar davet edildiler. Sonuçlar, ceviz yiyen gruptakilerin, fındık yemeyenlere göre daha düşük kan basıncına sahip olduğunu gösterdi.

Araştırmada ceviz yiyenlerin yaklaşık yüzde 20’si yüksek tansiyona sahipken, ceviz yemeyenlerin yüzde 22’si yüksek tansiyona sahipti.

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Bilim insanları ayrıca cevizlerin daha düşük kilo alımına ve daha kaliteli bir diyete yol açtığını da öne sürdüler. Kuruyemiş yemeyenlerin beden kitle endeksi 29.7 (fazla kilolu) çıkarken yüzde 39’unun da obez olduğunu buldular.

CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

Cevizin faydaları

Ceviz sağlıklı yağlar, lifler, vitaminler ve mineraller içerir. Cevizler, diğer yaygın sert kabuklu kuru yemişlerden, daha yüksek oranda antioksidan aktivitesine sahiptir. İç cevizin etrafını saran zarda, E vitamini, melatonin ve polifenol adı verilen bileşikler antioksidan özelliği sağlar.

Kısıtlı sayıda sağlıklı birey üzerinde yapılan bir çalışma, yemek sırasında ceviz tüketmenin, kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL'nin yemekten sonra oluşturduğu oksidatif hasarını önlediğini göstermiştir. Oksitlenmiş LDL denen kötü kolesterol, atardamarlarda birikmeye eğilimlidir ve ateroskleroza neden olur.

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Ceviz, omega-3 yağı açısından da diğer kabuklu kuru yemişlerden önemli ölçüde daha yüksek değere sahiptir ve 1 porsiyon (yaklaşık 28 gram) başına 2,5 gram omega-3 sağlar. Ceviz de dahil olmak üzere bitkilerden elde edilen omega-3 yağlarına, alfa-linolenik asit (ALA) denir. Bu, vücudun kendisinin üretemediği, dışarıdan alınması gereken bir yağdır. Tavsiye edilen günlük ALA miktarı; erkekler için 1,6 g; kadınlar için 1,1 gramdır. Tek bir ceviz porsiyonu ile günlük alınması gereken miktar karşılanabilir. Gözlemsel çalışmalar, günde yenilen her gram ALA’nın kalp hastalığından ölme riskini %10 azalttığını göstermiştir.

Cevizin bir diğer özelliği ise enflamasyonu azaltmasıdır. Ceviz, içerdiği polifenoller ile oksidatif strese ve enflamasyona karşı savaşır. Cevizdeki ALA omega-3 yağ, magnezyum ve amino asit arginin de enflamasyonu azaltabilir. Alzheimer, diyabet ve daha birçok kronik hastalığın mekanizmalarında enflamasyon belirteçlerinin rol oynadığı düşünüldüğünde cevizin bu hastalıklar üzerindeki önleyici etkisi anlaşılabilir.

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CEVİZ SUYU İÇMEK FAYDALI MI, NEYE İYİ GELİR?

Ceviz suyu

Beyin sağlığı başta olmak üzere vitamin ve mineral deposu olan ceviz de en etkili kuruyemişler arasında yer alıyor. Akşam ceviz kabuğu ile birlikte suyun içerisinde bekletilerek hazırlanan ceviz suyu, kolestrol hastalarının bir numaralı şifası olarak bilinir. Özellikle 7 sabah aç karnına tüketilen cevizin birçok faydası bulunuyor. Sabahları ceviz suyu içerseniz; Troid bezlerinin çalışmasını destekleyen ceviz suyu, kahvaltıdan önce tüketildiğinde etkisini daha iyi gösteriyor. Özellike 7 gün boyunca aralıksız tüketilen ceviz suyu, vücut değerlerini iyileştiriyor. Ceviz suyu, sinir ve stresi kontrol etmenizi sağlayarak güne rahat başlamanızı destekler. Ceviz suyunu aç karnına tüketmek, kolestrol seviyesini dengede tutmaya yardımcı olur. Ceviz suyuyla gargara yapmak, düzenli yapıldığı takdirde var olan diş tartarlarının geçmesini sağlar, yeni tartar oluşumunu önler, dişlerin beyazlamasına yardımcı olur.

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CEVİZDE HANGİ VİTAMİNLER BULUNUR?

Magnezyum, çinko, bakır, demir, fosfor, bir dizi vitamin içeren ceviz; iyi yağlar, folik asit, demir ve potasyum açısından zengindir.

1 AVUÇ CEVİZ KAÇ KALORİDİR?

1 avuç ceviz 164 kalori. Orta boy ceviz 33 kalori. Yarım ceviz 13 kalori. Bir fincan dolusu ceviz 131 kalori.