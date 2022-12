Her gün bir avuç ceviz tüketmek düşük kilo alımına neden oluyor Ceviz, yemeklerde ve atıştırmalıklarda kullanımı çok yönlü bir besindir. Her gün bir avuç ceviz tüketmek vücut sağlığını desteklemeye yardımcı oluyor. Cevizin beyin sağlığına olan faydası yaygın bir bilgi olsa da her geçen gün cevizin faydalarına ilişkin yeni bilgiler yer alıyor. Severek tükettiğimiz bir kuru yemiş olan cevizin kilo vermede de büyük bir etkiye sahip olduğu kanıtlandı. Her gün bir avuç ceviz tüketmenin mucizevi faydalarını sizler için araştırdık.

