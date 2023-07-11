Cumhurbaşkanlığı şikayet hattı nedir, CİMER şikayet başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtı haberimizde. Tüm Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı istek, şikayet ve önerilerini Cumhurbaşkanına CİMER şikayet hattı üzerinden yazabilir.

Cimer nedir?

CİMER , “ Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ” ifadesinin kısaltmasıdır. Anayasa tarafından güvence altına alınan dilekçe hakkı ve bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaştırmak için oluşturulmuş bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının sorumluluğunda yürütülmektedir.

CİMER, elektronik sistemin adı olup yapılan başvurular sistemde kayıtlı yaklaşık 60 bin idari birimden ilgili olan kamu kuruluşuna gönderilerek işleme alınır ve yine işleme alan kurum tarafından cevaplanır. CİMER, dilekçe ve bilgi edinme haklarının kullanımının yanı sıra “katılımcı yönetim” anlayışı çerçevesinde kamu politikalarına yönelik her türlü görüş ve önerinizi de iletebileceğiniz bir platformdur.

CİMER başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden şikayet, öneri ve isteklerinizi dile getirmek için üç farklı yol bulunmaktadır. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesi üzerinde yer alan CİMER Başvuru Formu kullanılarak başvuru yapılabilir. Bunun için aşağıda vermiş olduğumuz bağlantı sayesine resmi İnternet adresine giriş yapmanızın ardından karşınıza çıkacak olan ad, soyad ve TC. kimlik numarası alanlarını doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir. Ardından da tüm şikayetlerinizi ilgili alandan dile getirebilirsiniz.

Yapmış olduğunuz başvurular 30 gün içerisinde cevaplanmak durumundadır.

Bunun haricinde geçmiş yıllarda hayatımıza giren E-Devlet kapısı ile de Cumhurbaşkanlığına öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Bunun için bir E-Devlet Şifresi sahibi olmanız ve aşağıdaki bağlantıdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından tüm şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz.

CİMER şikayet etme nasıl yapılır?

CİMER 'e e-devlet üzerinden ya da Cumhurbaşkanlığı web sitesi üzerinden şikâyette bulunulabilmektedir. Ayrıca ALO 150 numaralı telefon hattını kullanarak, İletişim Başkanlığına mektup veya faks göndererek de şikâyet ve talepler iletilmektedir.

E-devlet üzerinden Cimer e şikayet nasıl yapılır?

E-devlet e giriş yapılmasından sonra arama kısmına "CİMER" yazarak sayfaya erişim sağlanır. Daha sonra ise şikayetin belirtildiği ve hangi kurum ya da kuruluşun şikayet edileceği bilgileri verilir. Gönder butonuna basılması ile beraber, şikayet kolayca iletilmiş olacaktır.

CİMER ne gibi şikayet edilir?

CİMER'e yapılacak şikayetlerin bir sınırlandırması yoktur. Vatandaşlar her türlü sıkıntılarını CİMER'e bildirebilirler ya da bazı şeyleri alep edebilirler. Bunun için bir sınırlandırma yoktur ancak yazılan dilekçenin uygun bir dilde olmasına dikkat edilmesi gerekir.

CİMER nelerle ilgilenir?

Vatandaşların isteklerini, talep ve şikayetlerini direkt Cumhurbaşkanlığına iletmeleri için kurulmuş olan bir sitedir. Burayı bir web sitesi olarak değerlendirmek ve kısa yoldan Cumhurbaşkanlığına ulaşmak mümkündür. Halk ile devlet arasında bir bağlantı kurulması adına cimer önemli bir aracıdır.

CİMER şikayet eden gözükür mü?

Bilgi Edinme ve CİMER'e yapılan hiçbir başvuru (kimlik ve iletişim bilgileri açık ya da gizli olması fark etmeksizin) yetkisiz kişi ya da makamlarla paylaşılmaz.

CİMER isimsiz şikayet yapılır mı?

Bilgi Edinme ve CİMER'e ihbar başvurusu yapılırken başvuru sahibi tarafından kimlik ve iletişim bilgileri gizlenebilmektedir.

CİMER kaç gün içinde cevap vermek zorunda?

Şikâyet başvuruları en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Başvuru ile ilgili yapılan işlemler sonuçlanmadıysa bu süre içinde ara cevap; işlem sonuçlandığında ise kesin cevap verilir. başvurular istek, şikâyet ve ihbar başvurularından farklı olarak 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındadır.

Cimere kim bakıyor?

(Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), yurttaşların talep, ihbar ve şikâyetlerini doğrudan cumhurbaşkanlığına iletilmesi amacıyla kurulan bir web servisidir. CİMER sayesinde vatandaşlar şikayet, istek, talep, öneri vb. ilgili bildirimlerini Cumhurbaşkanlığına bağlanan İletişim Merkezine iletebiliyor.

CİMER den gelen cevap nereye gelir?

CİMER'e internet ortamında yaptığınız başvurularda, size bir başvuru takip sayısı verilir ve e-posta adresinize başvurunuzun alındığı bilgisi gönderilir. cimer.gov.tr veya e-Devlet üzerinden “Başvuru Sorgulama” ekranı üzerinden başvuru takibinizi yapabilirsiniz.

CİMER kullanıcı girişi nasıl yapılır?

​Değerli CİMER Kullanıcıları, Yeni güncelleme ile portal. cimer.gov.tr adresi kapi.cimer.gov.tr olarak değiştirilmiştir.

CİMER başvuru sonucu nasıl belli olur?

CİMER'e yapılan başvurular en kısa süre içinde cevaplanır. Ancak inceleme esnasında ve sonrasında sonuçları sorgulamak isterseniz CİMER'in resmi sayfasından ya da e-devlet Kapısı üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu bilgileri girdikten sonra Onay kodu gönder butonuna basın ve sorgulamayı yapın.

Cimer istek ve şikayet başvurularına ne kadar sürede cevap verilir?

1) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan istek ve şikâyet başvurularına cevap verme süresi 30 gündür.

2) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara cevap verme süresi 15 iş günüdür. Gerekli durumlarda başvuru sahibine bilgi verilmesi şartıyla bu süre 30 iş gününe kadar uzatılabilmektedir.

CİMER Çağrı Merkezi telefon numarası

CİMER çağrı merkezi üzerinden başvuru yapılmamaktadır. Çağrı merkezini arayarak başvuru yolları hakkında bilgi edinebilir, başvurularınızın durumunu sorgulayabilir ve idari danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

CİMER Çağrı Merkezine 0312 590 20 00 / 0 telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

Cimer’de konum bilgimi paylaşabilir miyim?

İnternet ortamında yaptığınız başvurularda “Konum Bilgilerimi Paylaş” butonunu işaretleyerek bulunduğunuz yerin konumunu başvurunuza ekleyebilirsiniz. Böylelikle acil bir durum veya olay ile karşılaştığınızda, bulunduğunuz yerin adresini bilmenize gerek kalmadan olay yeri ilgililer tarafından tespit edilebilmektedir.

Cimer başvurumu iptal edebilir miyim?

Cimer başvuru iptali var mı? İşlemi devam eden bir başvurunuzun iptal edilmesini talep edebilirsiniz. Bunun için iptalini istediğiniz başvurunun tarih ve sayısını belirterek istek türünde yeni bir başvuru yapmanız gerekmektedir.

CİMER başvurusu hakkında bilgiler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden şikayet, öneri ve isteklerinizi dile getirmek için üç farklı yol bulunmaktadır. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesi üzerinde yer alan CİMER Başvuru Formu kullanılarak başvuru yapılabilir. Bunun için aşağıda vermiş olduğumuz bağlantı sayesine resmi İnternet adresine giriş yapmanızın ardından karşınıza çıkacak olan ad, soyad ve TC. kimlik numarası alanlarını doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir. Ardından da tüm şikayetlerinizi ilgili alandan dile getirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvurular 30 gün içerisinde cevaplanmak durumundadır.