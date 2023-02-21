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Dünya'daki çocukların yüzde 22'si yeme bozukluğu belirtisi gösteriyor

Yeme bozukluğu yetişkinlerin sorunu olmakla beraber çocuklar için de büyük bir tehlike oluşturuyor. Yeni bir araştırmada, dünyadaki çocuk ve ergenlerin yüzde 22'sinde yeme bozukluğu belirtileri gözlemlendiği tespit edildi. Çocuklarda yemek bozukluğu neden olur, nasıl önlenir? İşte detaylı bilgiler...

15:18 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Çocuklarda yeme bozukluğu

Çocuklarda yeme bozukluğu

Yeni bir araştırmada, dünyadaki çocuk ve ergenlerin yüzde 22'sinde yeme bozukluğu belirtileri gözlemlendiği tespit edildi.

Uzmanlar tarafından yeme bozukluğuna ilişkin 16 ülkeden 32 araştırmanın derlemesi ve analizi, JAMA Pediatrics dergisinde yayımlandı.

Çocuk ve ergenlerin yüzde 22'sinin yeme bozukluğu belirtileri gösterdiği tespit edilen araştırmada, bu rakamın yüksek vücut kitle endeksine sahip olan ve ergenlikten yetişkinliğe geçiş dönemdeki kızlar arasında daha yüksek olduğu belirtildi.

Araştırmada, çocukların yeme bozukluğu belirtilerini gizleyebilecekleri ya da utanç verici olduğunu düşündükleri için yardım almaktan çekinebilecekleri kaydedildi ve bu nedenle çocuklara tam tedavi yapılamayabileceği aktarıldı.

İspanya'daki Castilla-La Mancha Üniversitesinde araştırmacı ve araştırmanın yazarı Dr. Jose Francisco Lopez-Gil, "Yeme bozukluğu çocuk ve ergenler arasında ciddi bir sorun. Bu hastalığın erken tespiti ve müdahalesi uzun vadede ortaya çıkacak sağlık sorunlarını önlemek için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Yetişkinlerin hem kendilerinde hem de çocuklarında yeme bozukluğu belirtilerinin farkında olması gerektiğini belirten Lopez-Gil, kilo takıntısı, sıkı beslenme kuralları, aşırı yeme gibi davranışların bu belirtiler arasında olabileceğini kaydetti.

Lopez-Gil, çocuklarda yeme bozukluğu belirtileri görüldüğü anda uzmana danışılması gerektiğini vurgulayarak, ebeveynlerin çocuklarına bunun utanılacak bir durum olmadığını anlatarak destek olabileceğini aktardı.

YEMEK BOZUKLUĞU NEDEN OLUR?

Yeme bozukluklarının sebepleri tam olarak bilinmemektedir; ancak biyolojik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Zayıf vücut şekline sahip olmanın kültürel olarak idealleştirilmesinin de bazı yeme bozukluklarına katkıda bulunduğu düşünülmektedir.



#araştırma
#yeme bozukluğu
#çocuk beslenmesi
#çocuk hatalıkları
39 dakika önce
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Dünya'daki çocukların yüzde 22'si yeme bozukluğu belirtisi gösteriyor
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