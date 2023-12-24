Yağ olarak kullanma

: Çörek otu yağı da yaygın olarak bulunur. Bu yağı yemeklere veya salatalara ekleyebilir, cilt bakımında veya saç bakımında kullanabilirsiniz. Ancak çörek otu yağını kullanmadan önce cilt testi yapmanız önerilir, çünkü bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir.