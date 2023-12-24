Çörek otu yağı, çörek otu tohumlarından soğuk presle elde edilen bir yağdır. Antik çağlardan beri kullanılan çörek otu yağı, birçok farklı sağlık yararına sahip olduğu düşünülmektedir. Peki çörek otu yağının faydaları neler, çörek otu yağı neye iyi gelir?
Çörek otu yağı nedir?
Çörek otu yağı, aromatik bir kokusu ve yoğun bir tadı olan, genellikle sarımsakla karşılaştırılan bir tat taşır. Geleneksel olarak çeşitli sağlık yararlarına sahip olduğuna inanılır ve alternatif tıp alanında kullanılır. Çörek otu yağının içeriği, yağ asitleri, uçucu yağlar ve antioksidanlar gibi bileşenler içerir. Canan Karatay, kaşık kaşık çörek otu yağının tüketilmesini önerdi. Karatay, tüketmeyenlerin evinden ilaç eksik olmayacağını dile getirdi.
Çörek otu yağının faydaları
Çörek otu yağının potansiyel faydalarından bazıları şunlardır:
Çörek otunun besin değeri
Çörek otunun tipik besin değerleri:
100 gram çörek otu tohumunda yaklaşık olarak şu besin öğeleri bulunur:
- Enerji: 345 kalori
- Protein: 16.5 gram
- Yağ: 23.8 gram
- Karbonhidrat: 44.2 gram
- Lif: 10.8 gram
- Şeker: 2.3 gram
- Kalsiyum: 931 mg
- Demir: 9.6 mg
- Magnezyum: 390 mg
- Fosfor: 499 mg
- Potasyum: 1,694 mg
- Sodyum: 168 mg
- A vitamini: 98 IU
- C vitamini: 0.5 mg
Çörek otu nasıl kullanılır?
Çörek otu, farklı şekillerde kullanılabilen bir baharattır. Çörek otunun kullanımı için bazı örnekler: