Cuma namazı saatleri açıklandı 21 Kasım 2025 : İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde cuma ezanı saat kaçta okunacak? İşte Diyanet il il cuma namaz vakitleri

21 Kasım 2025 Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel namaz vakitleriyle birlikte milyonlarca kişinin gündemine girdi. Türkiye’nin dört bir yanında camilere akın edecek vatandaşlar, yaşadıkları ilde cuma ezanının saat kaçta okunacağını merak ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ildeki tüm cuma namazı vakitleri erişime açılırken, hutbe sonrası cemaatle eda edilecek cuma namazının farzı ve sünnetleri de araştırılıyor. “Bu hafta cuma namazı saat kaçta, kaç rekât, nasıl kılınır?” sorularının yanıtı haberimizde…





21 Kasım 2025 Cuma namazı saat kaçta?

Diyanet’in namaz vakitleri ekranına göre bazı büyükşehirlerde cuma namazı saatleri şöyle:

İstanbul: 12.55

Ankara: 12.39

İzmir: 13.02

Bursa: 12.55

Adana: 12.29

Kocaeli: 12.51

Diğer tüm illerin vakitleri ise Diyanet namaz vakitleri sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.

Cuma namazı kaç rekattır?

Cuma namazının farzı iki rekât, farzdan önce ve sonra kılınan sünnetlerle birlikte toplam sekiz rekât olarak eda edilir. Fıkıh kaynaklarına göre;

Farz öncesi: 4 rekât ilk sünnet,

Farz: 2 rekât,

Farz sonrası: 4 rekât son sünnet kılınır.

Bazı âlimlerin görüşüne göre farz sonrası 6 rekât sünnet kılınabileceği de belirtilir.









Cuma namazı ne kadar sürer?

Hutbe süresi ve cemaatin kıldığı sünnetlere bağlı olarak cuma namazı 45 dakika ile 1 saat arasında tamamlanmaktadır.

CUMA HUTBESİ 21 KASIM 2025: "ŞİDDETİN ÇARESİ MERHAMET EĞİTİMİ"

Muhterem Müslümanlar!

İnsan, yeryüzünün en değerli varlığıdır. Her türlü saygıya layıktır. Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı ayırt edilmeksizin her insanın canı mukaddestir. Dolayısıyla kimden gelirse gelsin, kim maruz kalırsa kalsın ve gerekçesi ne olursa olsun şiddetin hiçbir çeşidi kabul edilemez. İster ailede, ister sosyal hayatta, isterse dijital mecralarda söz, tutum ve davranışlarla hiç kimseye zarar verilemez, kimsenin şeref ve haysiyetine dil uzatılamaz. Peygamber Efendimiz (s.a.s), Müslümanı şöyle tarif etmektedir: “Müslüman, elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kişidir.”





Aziz Müminler!

Şiddetin sıradan bir hal aldığı, akran zorbalığının her geçen gün yaygınlaştığı, insanların birbirleriyle kavgalarını sosyal medyada paylaşmayı marifet saydığı; sokakta, toplu taşımada ve trafikte mal ve can emniyetinin hiçe sayıldığı bir dönemden geçmekteyiz. Alkol, kumar ve uyuşturucu madde gibi bağımlılıklar, kötülüklere sevk eden dijital oyunlar, yanlış örneklerle kirlenen ekranlar maalesef şiddetin günden güne yayılmasına zemin hazırlamaktadır. Oysa şiddet hiçbir sorunu çözemez. Aksine sevgiyi bitirir, insanı yalnızlaştırır, toplumu çürütür. Nitekim ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in hayatında şiddetin izine dahi şahit olunmamıştır. O, “Kıyamet gününde azabın şiddetlisini görecek olanlar, dünyadayken insanlara şiddet gösterenlerdir” buyurarak şiddetin ve zulmün asla karşılıksız kalmayacağını haber vermiştir.

Kıymetli Müslümanlar!

Şiddetin çaresi merhamet eğitimidir. Allah’ın bizlere emaneti olan çocuklar; inancı, iyiliği, merhameti, sevgi ve saygıyı ilk olarak ailesinden öğrenir. Bu münasebetle “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et…” ayet-i kerimesini rehber edinen her anne baba; çocuklarının yüreklerine dokunmalı, başlarını okşamalı, onları Allah’a iyi bir kul, çevrelerine faydalı bir insan olarak yetiştirmeye gayret göstermelidir. Bir çocuk için, ilim ve hikmet yolculuğundaki en önemli kişilerden biri de öğretmenlerdir. Peygamber Efendimiz (s.a.s), eğitim ve öğretim gibi kutsal bir vazifeyi yürütenlere; “İlim öğreten kimseye, öğrettiği ilimle amel edenlerin kazandıkları kadar ecir verilir…” müjdesini vermektedir. Zira öğrencilerine ahlak ve edebiyle, şefkat ve merhametiyle rol model olan her bir öğretmen toplumda fazilet ve erdemin teminatıdır.





Değerli Müminler!

Şiddetin gölgesini hayatımızdan uzaklaştırmak için; gönüllerimize muhabbeti, evlerimize ve okullarımıza merhameti hâkim kılalım. Kalbimize düşen öfke kıvılcımlarını rahmet yağmurlarıyla söndürelim. Evlatlarımızın yüreğine sevgi, saygı, anlayış ve paylaşmanın tohumlarını serpiştirelim. Unutmayalım ki, bir çocuğun zihnine işlenen güzel bir söz, gönlüne yerleştirilen merhamet ve muhabbet yarının huzur dolu dünyasına dikilmiş bir fidan olacaktır.