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DGS 2022 başvuru tarihi: DGS başvuruları ne zaman başlıyor?

Önlisans eğitimini lisans eğitimine tamamlamak isteyenler büyük bir heyecanla DGS sınavına hazırlanırken sabırsızlıkla başvuru tarihlerini bekliyor. DGS başvuruları ne zaman başlıyor 2022? ÖSYM açıkladı: DGS ne zaman, başvurular hangi tarihte? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DGS 2022 başvuru tarihi: DGS başvuruları ne zaman başlıyor?
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DGS başvuruları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Dikey Geçiş Sınavı her sene merkezi olarak düzenleniyor. Sınava girecek olan adaylar başvurularını ÖSYM takvimi içerisinde belirtilen tarihlerde yapıyorlar.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022 Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 13 Mayıs'ta başlayacak ve 23 Mayıs'a kadar devam edecek. DGS sınav tarihi ise 3 Temmuz 2022.

DGS’DE KAÇ SORU VAR?

DGS 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur.

DGS’NİN SINAV SÜRESİ NE KADARDIR?

Sınav süresi 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır.

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