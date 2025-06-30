Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Hukuk Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor

Uluslararası hukuk alanında dünyaca ünlü akademisyenler İstanbul’da. İki gün boyunca sürecek olan etkinliğin açılış oturumunu Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Emrah Bozbayındır’ın gerçekleştirmesi planlanıyor.









Zirvenin ana konuşmacıları arasında Birleşmiş Milletler eski raportörü ve Princeton Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Richard Falk ile Cornell Üniversitesi’nden uluslararası hukuk alanının tanınmış ismi Prof. Dr. Siba N’Zat'oula Grovogui yer alacak. Konferansa ayrıca Leiden Üniversitesi, King’s College London, Xi’an Jiaotong-Liverpool Üniversitesi, Ottawa Üniversitesi, Pretoria Üniversitesi gibi dünya çapında saygın akademik kurumlardan pek çok önemli isim katılacak. Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak olan konferans; çatışma sonrası yeniden yapılanmada adalet mekanizmaları, uluslararası ceza hukuku, ekonomik yeniden inşa, göç ve mülteci politikaları, anayasal dönüşüm süreçleri ve çevresel hasarların telafisi gibi pek çok kritik konuyu kapsıyor.





Zirve kapsamında düzenlenecek oturumlarda, çatışma sonrası toplumların hukuki ve ekonomik kalkınmaları ile mültecilerin yeniden entegrasyon süreçleri masaya yatırılacak. “Uluslararası Ceza Hukuku ve Adalet”, “Mültecilerin Yeniden Entegrasyonu”, “Çatışma Sonrası Ekonomik Yeniden Yapılanma” ve “Çevresel Zararların Telafisi” gibi başlıklar altında birçok uzman akademisyen ve hukukçu konuşmacı olarak yer alacak.





Prof. Dr. İnci: “Uluslararası Hukuk Tartışmalarına Katkı Sağlayacağız”





Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Uluslararası Hukuk Zirvesi’ne ilişkin değerlendirmesinde “Boğaziçi Üniversitesi olarak, uluslararası hukukun geleceğine dair tartışmaların merkezinde yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Çatışmaların ardından adalet ve yeniden yapılanma süreçlerini farklı perspektiflerden değerlendirmek için dünyanın önde gelen akademisyenlerini ve hukukçularını dünyanın merkezi konumundaki İstanbul’da buluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu konferansla uluslararası hukukun uygulamadaki zorlukları ve gelecekteki rolü üzerine önemli tartışmalar gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.





Konferansta Öne Çıkan Oturumlar





Zirvenin öne çıkan oturumları arasında, Prof. Carsten Stahn’ın yönettiği “Çatışma Sonrası Uluslararası Ceza Hukuku ve Sanatsal Yaklaşımlar”, Prof. Satvinder Juss’un moderatörlüğündeki “Mültecilerin Hukuki ve Sosyal Yeniden Entegrasyonu”, Prof. Patrick Dumberry’nin katılacağı “Çatışma Sonrası Uluslararası Yatırım Hukuku ve Devletlerin Devamlılığı” gibi oturumlar bulunuyor. Ayrıca, çevresel hasarların giderilmesine yönelik oturumda, Birleşmiş Milletler eski özel raportörü Prof. Hilal Elver, çatışma sonrası çevresel felaketler ve gıda güvenliği konularında değerlendirmelerde bulunacak.





Prof. Dr. Bozbayındır: “Akademik ve Mesleki Birikime Katkı Sunacağız”





Zirveye ilişkin açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Emrah Bozbayındır, “Amacımız uluslararası hukukun çatışma sonrası toplumlarda üstlenebileceği önemli rolleri değerlendirmek ve bu konudaki akademik ve mesleki birikimi artırmak. Farklı disiplinlerden gelen katılımcılarımızla birlikte önemli akademik tartışmalara ev sahipliği yaparak, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde hukuk anlayışına katkıda bulunmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.





Boğaziçi Üniversitesi, Uluslararası Hukuk Alanındaki Etkinliğini Güçlendiriyor



