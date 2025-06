En güzel karne hediyesi Selçuklu Belediyesi’nden Çocuklar Yaza Merhaba Karne Şenliği’nde Doyasıya Eğlendi

Çocukları eğlenirken görmenin kendileri için en büyük mutluluk olduğunu söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Güzel bir dönemi bitirdiniz, başarılı bir şekilde karnelerinizi aldınız ve artık tatili hak ettiniz. Artık doyasıya bu güzel tatili yaşayabilirsiniz. Bu güzel atmosferde bizlerle birlikte oldukları için bütün katılımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selçuklumuz, Türkiyemizin en büyük ilçelerinden biri, Türkiye'nin 13. büyük ilçesi. Neredeyse metropol bir ilçe. 51 ilden de nüfus itibariyle daha büyük bir ilçe. Tabii 51 ilden daha büyük olan ilçemizde çok sayıda okul, yüzlerce ilkokul, ortaokul, lisemiz var ve bu okullardan da 145 bin öğrencimiz diplomalarını alarak yaz tatiline çıkmış oldu. Selçuklumuzda gençlerimizin, öğrencilerimizin her zaman kendilerini geliştirebilmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri için farklı ortamlar oluşturuyoruz. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise seviyesinde bütün çocuklarımızla her zaman birlikteyiz, beraberiz. Başta Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüz, spor müdürlüğümüz olmak üzere spor okullarımızda her yıl 25 bine yakın gencimize spor yaptırıyoruz. Yine okul dışı öğrenme ortamlarımızda atölye programlarımızla birlikte Sille Tabiat Okulu'nda, Sanat ve Tasarım Atölyesi'nde, Gelişim Teknoloji Akademisi'nde, Trafik Parkımızda, Sanat Akademimizde çocuklarımıza atölye faaliyetleri yaptırıyoruz. Bu faaliyetlerimizle birlikte de yıl boyunca 36 bin gencimizle birlikte olduk. Bununla gurur duyuyoruz, öğünüyoruz. Hem İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz hem Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle hem de Müftülüğümüzle ortak programlar yapıyoruz. Gençlerimizin sadece akademik başarı elde etmesi değil onların kişisel gelişimlerine de katkı sunabilmek, kendilerini, ilgilerini, kabiliyetlerini keşfedebilmeleri ve bu yönde de kendilerini geliştirebilmeleri anlamında onlara fırsatlar sunmaya çalışıyoruz. Bu yönde de Selçuklumuz her zaman olduğu gibi tüm Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçiriyor ve bu manada bizimle birlikte olan, paydaşımız olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Gençlik Spor Müdürlüğümüze, Diyanetimize, Müftülüğümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bu çalışmalar emek isteyen, gayret isteyen ve uzun soluklu çalışmalar. Bu çalışmalarla birlikte inanıyorum ki gençlerimiz, çocuklarımız akademik çalışmalarla birlikte ilgilerini, yeteneklerini sporla, sanatla, müzikle veya el becerileriyle kendilerini keşfediyorlar ve geleceğe dair de kendilerine hedef koyuyor. Hem güzel bir hobi sahibi olmuş oluyorlar hem de meslek seçimine dair kendilerine bir kazanım elde etmiş oluyorlar. İnşallah bu çalışmalarımız güçlü bir şekilde devam edecek. Bundan sonraki süreçte de gençlerimize inanıyoruz, çocuklarımıza güveniyoruz. İnşallah Türkiye Yüz Yılını bu pırıl pırıl gençlerimizle çocuklarımızla birlikte elde edeceğiz. Onun için onlarla ilgili yaptığımız çalışmaların hepsi bizim için çok kıymetli ve gençlerimiz için, çocuklarımız için ne yapsak azdır. Çok güzel bir dönemi bitirdiler, güzel bir tatili hak ettiler. Biz de bu güzel tatilde çocuklarımızı yalnız bırakmak istemedik ve onlar için bu organizasyonu hayata geçirdik. Tatile hep birlikte ‘merhaba’ diyoruz. Çocuklarımıza sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu bir tatil diliyorum” şeklinde konuştu.