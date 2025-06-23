En güzel karne hediyesi Selçuklu Belediyesi’nden Çocuklar Yaza Merhaba Karne Şenliği’nde Doyasıya Eğlendi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 2024-2025 eğitim öğretim dönemini tamamlayan öğrenciler için Kelebekler Vadisi Parkı’nda “Yaza Merhaba ve Karne Şenliği” düzenledi.
Şenliğe katılarak çocukların heyecanına ortak olan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Türkiye Yüzyılı’nı pırıl pırıl gençlerimiz ve çocuklarımızla inşa edeceğiz” dedi.
Selçuklu Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte yorucu bir dönemi geride bırakan çocuklar için “Yaza Merhaba Karne Şenliği” düzenledi. Kelebekler Vadisi Parkı’nda gerçekleşen şenlikte çocuklar eğitim yılının tüm yorgunluğunu birbirinden eğlenceli etkinliklerle attı.
Çocukların doyasıya eğlendiği “Yaza Merhaba ve Karne Şenliği”nde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da onları yalnız bırakmadı. Başkan Pekyatırmacı’ya AK Parti Konya Milletvekilleri Latif Selvi ile Mustafa Hakan Özer, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ve Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı eşlik etti.
“Bütün çabamız çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümü görmek için”
Çocukları eğlenirken görmenin kendileri için en büyük mutluluk olduğunu söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Güzel bir dönemi bitirdiniz, başarılı bir şekilde karnelerinizi aldınız ve artık tatili hak ettiniz. Artık doyasıya bu güzel tatili yaşayabilirsiniz. Bu güzel atmosferde bizlerle birlikte oldukları için bütün katılımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selçuklumuz, Türkiyemizin en büyük ilçelerinden biri, Türkiye'nin 13. büyük ilçesi. Neredeyse metropol bir ilçe. 51 ilden de nüfus itibariyle daha büyük bir ilçe. Tabii 51 ilden daha büyük olan ilçemizde çok sayıda okul, yüzlerce ilkokul, ortaokul, lisemiz var ve bu okullardan da 145 bin öğrencimiz diplomalarını alarak yaz tatiline çıkmış oldu. Selçuklumuzda gençlerimizin, öğrencilerimizin her zaman kendilerini geliştirebilmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri için farklı ortamlar oluşturuyoruz. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise seviyesinde bütün çocuklarımızla her zaman birlikteyiz, beraberiz. Başta Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüz, spor müdürlüğümüz olmak üzere spor okullarımızda her yıl 25 bine yakın gencimize spor yaptırıyoruz. Yine okul dışı öğrenme ortamlarımızda atölye programlarımızla birlikte Sille Tabiat Okulu'nda, Sanat ve Tasarım Atölyesi'nde, Gelişim Teknoloji Akademisi'nde, Trafik Parkımızda, Sanat Akademimizde çocuklarımıza atölye faaliyetleri yaptırıyoruz. Bu faaliyetlerimizle birlikte de yıl boyunca 36 bin gencimizle birlikte olduk. Bununla gurur duyuyoruz, öğünüyoruz. Hem İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz hem Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle hem de Müftülüğümüzle ortak programlar yapıyoruz. Gençlerimizin sadece akademik başarı elde etmesi değil onların kişisel gelişimlerine de katkı sunabilmek, kendilerini, ilgilerini, kabiliyetlerini keşfedebilmeleri ve bu yönde de kendilerini geliştirebilmeleri anlamında onlara fırsatlar sunmaya çalışıyoruz. Bu yönde de Selçuklumuz her zaman olduğu gibi tüm Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçiriyor ve bu manada bizimle birlikte olan, paydaşımız olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Gençlik Spor Müdürlüğümüze, Diyanetimize, Müftülüğümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bu çalışmalar emek isteyen, gayret isteyen ve uzun soluklu çalışmalar. Bu çalışmalarla birlikte inanıyorum ki gençlerimiz, çocuklarımız akademik çalışmalarla birlikte ilgilerini, yeteneklerini sporla, sanatla, müzikle veya el becerileriyle kendilerini keşfediyorlar ve geleceğe dair de kendilerine hedef koyuyor. Hem güzel bir hobi sahibi olmuş oluyorlar hem de meslek seçimine dair kendilerine bir kazanım elde etmiş oluyorlar. İnşallah bu çalışmalarımız güçlü bir şekilde devam edecek. Bundan sonraki süreçte de gençlerimize inanıyoruz, çocuklarımıza güveniyoruz. İnşallah Türkiye Yüz Yılını bu pırıl pırıl gençlerimizle çocuklarımızla birlikte elde edeceğiz. Onun için onlarla ilgili yaptığımız çalışmaların hepsi bizim için çok kıymetli ve gençlerimiz için, çocuklarımız için ne yapsak azdır. Çok güzel bir dönemi bitirdiler, güzel bir tatili hak ettiler. Biz de bu güzel tatilde çocuklarımızı yalnız bırakmak istemedik ve onlar için bu organizasyonu hayata geçirdik. Tatile hep birlikte ‘merhaba’ diyoruz. Çocuklarımıza sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu bir tatil diliyorum” şeklinde konuştu.
Çocuklar yaz tatiline keyifli bir başlangıç yaptı
İki gün süren şenlikte çeşitli eğlence alanları, sahne gösterileri, müzik etkinlikleri ve çocuklara özel aktiviteler tüm katılımcıların hafta sonuna renk kattı. Şenlik çerçevesinde çocuklar televizyonlardan severek izledikleri çizgi film karakterleri olan Niloya ile Elif’in Düşleri Müzikallerinin yanı sıra yarışmalar ve çeşitli oyunlarla eğlence dolu vakit geçirdi. Çocuklar kendileri için özel olarak hazırlanan şişme oyun parkı etkinlikleri, interaktif oyunlar, oryantiring yarışmaları, atölye çalışmaları, animatörler ile geleneksel oyunlar, akrobasi gösterileri ve daha birçok eğlenceli etkinlikler ile yaz tatiline muhteşem bir başlangıç yaptı.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şenliğin her iki gününde de alanı gezerek çocukların mutluluğuna ortak oldu.