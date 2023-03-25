‘’Son yıllarda yapılan birçok araştırma sigaranın insan sağlığı üzerinde pek çok zararlı etkisinin olduğunu bilimsel olarak ortaya koymuştur. Sigaranın, bir kısmı ölümcül olmak üzere çok sayıda hastalığın sebebi olması dolayısıyla mübah görülmesi düşünülemez. Bazı âlimler, sigaranın “tahrîmen (harama yakın) mekruh” olduğunu söylemişlerdir. Günümüzde birçok âlim ve fetva meclisi, kişinin kendisini tehlikeye atmama ve öldürmeme, başkalarına zarar vermeme, zararı giderme, sağlığı koruma yönündeki temel ilkeleri esas alarak sigaranın haram olduğu görüşündedir. Dolayısıyla bir Müslümanın, pek çok zararı bünyesinde barındıran sigarayı içmesi caiz değildir.”