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Sigara içmek orucu bozar mı?

Üç ayların sonuncusu, on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslüman vatandaşlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da orucu bozan durumları araştırıyor. Merak edilen sorulardan bir tanesi de sigaranın ve sigara dumanının orucu bozup bozmadığı oldu. Konuya ilişkin cevap Diyanet İşleri Başkanlığından geldi. Peki sigara içmek orucu bozar mı? İşte sorunun cevabı.

11:38 . 25/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sigara içmek orucu bozar mı?

Sigara içmek orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte orucu bozan durumlarda tekrar gündeme geldi. Sigaranın orucu bozup bozmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığının soruya cevabı.

SİGARA İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşler Başkanlığının soruya ilişkin cevabı şu şekilde;

‘’Son yıllarda yapılan birçok araştırma sigaranın insan sağlığı üzerinde pek çok zararlı etkisinin olduğunu bilimsel olarak ortaya koymuştur. Sigaranın, bir kısmı ölümcül olmak üzere çok sayıda hastalığın sebebi olması dolayısıyla mübah görülmesi düşünülemez. Bazı âlimler, sigaranın “tahrîmen (harama yakın) mekruh” olduğunu söylemişlerdir. Günümüzde birçok âlim ve fetva meclisi, kişinin kendisini tehlikeye atmama ve öldürmeme, başkalarına zarar vermeme, zararı giderme, sağlığı koruma yönündeki temel ilkeleri esas alarak sigaranın haram olduğu görüşündedir. Dolayısıyla bir Müslümanın, pek çok zararı bünyesinde barındıran sigarayı içmesi caiz değildir.”

Sigara ve nargile, mutat ve keyif verici maddelerden olduğu için orucunu bu maddeleri içerek bozan kişinin kazanın yanında keffaret tutması gerekir.’’




#sigara
#oruç
#Diyanet İşleri Başkanlığı
#sigara dumanı
#keffaret
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