11 yıllık misyon sona eriyor: ABD ordusu Suriye'deki bir üssü daha boşalttı

Suriye medyasında yer alan haberlere göre; ABD ordusu, Suriye'deki askeri varlığını sonlandırma adımlarına bir yenisini daha ekledi. ABD askerlerinin Haseke vilayetinde bulunan Kasrak askeri üssünden ayrılarak Irak'a doğru hareket etmeye başladığı aktarıldı. Bu ayın başlarında Suriye ordusunun, ABD ile yürütülen koordinasyonun ardından Haseke vilayetindeki Şeddadi askeri üssü ile Suriye-Irak-Ürdün sınırında yer alan El-Tanf üssünün kontrolünü devraldığı duyurulmuştu.