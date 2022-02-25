13 Ukraynalı askerin Ruslara karşı mücadelesi dünyanın gündeminde: Kahraman ilan edilecekler
Dünyanın gözü Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşa çevrilmişken, Karadeniz'deki küçük bir adayı savunan 13 Ukraynalı askerin Rus ordusuna karşı verdikleri mücadele viral oldu. Ruslara teslim olmayan Ukraynalı askerler vurularak hayatını kaybetti. Son anlarının videosu Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran askerlerin 'Savaş kahramanı' ilan edileceği öğrenildi.
Rus savaş gemisi, Perşembe günü Karadeniz'deki Yılan Adası'na (Snake Island) yanaşarak adada bulunan 13 Ukrayna askerine teslim olma çağrısı yaptı. Askerler teslim olmayı reddetti. Kısa bir süre tümü bir Rus bombardımanında hayatını kaybetti.
'TESLİM OLUN, AKSİ HALDE...
Askerlerin bombardıman öncesi son sözleri Twitter, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında Ukraynalıların duygusal paylaşımlar yapmasına ve gündeme gelmelerine yol açtı. Ses kaydında Rus gemisinden, "Tüm silahlarını teslim etmeniz ve teslim etmenizi öneririm. Aksi takdirde ateş açacağım, anlaşıldı mı?" anonsu yapılıyor.
Anonsun ardından Ukraynalı askerlerin kendi aralarında "Bu kadarmış" dediği ve savaş gemisine "Rus gemisi, buradan defol" diye yanıt verdiği duyuluyor.