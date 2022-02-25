13 Ukraynalı askerin Ruslara karşı mücadelesi dünyanın gündeminde: Kahraman ilan edilecekler

Rus savaş gemisi, Perşembe günü Karadeniz'deki Yılan Adası'na (Snake Island) yanaşarak adada bulunan 13 Ukrayna askerine teslim olma çağrısı yaptı. Askerler teslim olmayı reddetti. Kısa bir süre tümü bir Rus bombardımanında hayatını kaybetti.

'TESLİM OLUN, AKSİ HALDE...

Askerlerin bombardıman öncesi son sözleri Twitter, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında Ukraynalıların duygusal paylaşımlar yapmasına ve gündeme gelmelerine yol açtı. Ses kaydında Rus gemisinden, "Tüm silahlarını teslim etmeniz ve teslim etmenizi öneririm. Aksi takdirde ateş açacağım, anlaşıldı mı?" anonsu yapılıyor.

Anonsun ardından Ukraynalı askerlerin kendi aralarında "Bu kadarmış" dediği ve savaş gemisine "Rus gemisi, buradan defol" diye yanıt verdiği duyuluyor.

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OYNAT 00:33 Ukraynalı 13 askerin Ruslara karşı mücadelesi dünya gündeminde: Kahraman ilan edilecekler Dünyanın gözü Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşa çevrilmişken, Karadeniz'deki Yılan Adası'nı savunan 13 Ukraynalı askerin Rus ordusuna karşı verdikleri mücadele viral oldu. Ruslara teslim olmayan Ukraynalı askerler vurularak hayatını kaybetti. Son anlarının videosu Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran askerlerin 'Savaş kahramanı' ilan edileceği öğrenildi.

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'KAHRAMAN İLAN EDİLECEKLER'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, askerlerin "cesaretini" takdir eden bir açıklama yaptı ve tümünün "savaş kahramanı ilan edileceğini" duyurdu.

FOTOĞRAF 13 Rusya devlet başkanı Putin, dün sabah saatlerinde Ukrayna'ya harekat başlattı. Gelen savaş görüntüleri yürekleri sızlattı. Savaşın mağdurlarından Olena Kurilo'nun söyledikleri gündeme oturdu. 'Böyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştim, hala şoktayım' 'Acısını hissetmedim' 'Bu hayatta böyle bir şeyin gerçekten olacağını hiç düşünmemiştim. Biz savaşla ilgili şiirler yazdık.' 'Evim tamamen yıkıldı; pencere yok, kapı yok, bir kapımız uçtu.' 'Hatta zemin bile tamamen yırtıldı. Çok şanslıyım. Hayatta kalabilmemi sağlayan güçlü bir koruyucu meleğim olmalı.' 'Yine de ayağa kalkıp gideceğim, elimden geldiğince tüm enerjimle Ukrayna için her şeyi yapacağım.Her zaman ve sadece ülkemin yanında olacağım.' ifadelerini kullandı. Olena Kurilo'dan duygulandıran sözler: Acısını hissetmedim Rusya, dün sabah Ukrayna'ya harekat başlatmıştı. Gelen görüntülerse 'Olena Kurilo' yürekleri sızlattı. İşte savaşın simgesi haline gelen Kurilo'dan duygulandıran sözler. BiP'te paylaş

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