Dünya 13 Ukraynalı askerin Ruslara karşı mücadelesi dünyanın gündeminde Kahraman ilan edilecekler
AVRUPA

13 Ukraynalı askerin Ruslara karşı mücadelesi dünyanın gündeminde: Kahraman ilan edilecekler

Dünyanın gözü Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşa çevrilmişken, Karadeniz'deki küçük bir adayı savunan 13 Ukraynalı askerin Rus ordusuna karşı verdikleri mücadele viral oldu. Ruslara teslim olmayan Ukraynalı askerler vurularak hayatını kaybetti. Son anlarının videosu Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran askerlerin 'Savaş kahramanı' ilan edileceği öğrenildi.

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Haber Merkezi Diğer
13 Ukraynalı askerin Ruslara karşı mücadelesi dünyanın gündeminde: Kahraman ilan edilecekler
13 Ukraynalı askerin Ruslara karşı mücadelesi dünyanın gündeminde.

Rus savaş gemisi, Perşembe günü Karadeniz'deki Yılan Adası'na (Snake Island) yanaşarak adada bulunan 13 Ukrayna askerine teslim olma çağrısı yaptı. Askerler teslim olmayı reddetti. Kısa bir süre tümü bir Rus bombardımanında hayatını kaybetti.

'TESLİM OLUN, AKSİ HALDE...

Askerlerin bombardıman öncesi son sözleri Twitter, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında Ukraynalıların duygusal paylaşımlar yapmasına ve gündeme gelmelerine yol açtı. Ses kaydında Rus gemisinden, "Tüm silahlarını teslim etmeniz ve teslim etmenizi öneririm. Aksi takdirde ateş açacağım, anlaşıldı mı?" anonsu yapılıyor.

Anonsun ardından Ukraynalı askerlerin kendi aralarında "Bu kadarmış" dediği ve savaş gemisine "Rus gemisi, buradan defol" diye yanıt verdiği duyuluyor.

Ukraynalı 13 askerin Ruslara karşı mücadelesi dünya gündeminde: Kahraman ilan edilecekler
OYNAT 00:33
Ukraynalı 13 askerin Ruslara karşı mücadelesi dünya gündeminde: Kahraman ilan edilecekler
Dünyanın gözü Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşa çevrilmişken, Karadeniz'deki Yılan Adası'nı savunan 13 Ukraynalı askerin Rus ordusuna karşı verdikleri mücadele viral oldu.
Ruslara teslim olmayan Ukraynalı askerler vurularak hayatını kaybetti. Son anlarının videosu Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran askerlerin 'Savaş kahramanı' ilan edileceği öğrenildi.


'KAHRAMAN İLAN EDİLECEKLER'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, askerlerin "cesaretini" takdir eden bir açıklama yaptı ve tümünün "savaş kahramanı ilan edileceğini" duyurdu.

Olena Kurilo'dan duygulandıran sözler: Acısını hissetmedim
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Rusya devlet başkanı Putin, dün sabah saatlerinde Ukrayna'ya harekat başlattı.
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Gelen savaş görüntüleri yürekleri sızlattı.
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Savaşın mağdurlarından Olena Kurilo'nun söyledikleri gündeme oturdu.
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'Böyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştim, hala şoktayım'
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'Acısını hissetmedim'
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'Bu hayatta böyle bir şeyin gerçekten olacağını hiç düşünmemiştim. Biz savaşla ilgili şiirler yazdık.'
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'Evim tamamen yıkıldı; pencere yok, kapı yok, bir kapımız uçtu.'
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'Hatta zemin bile tamamen yırtıldı. Çok şanslıyım. Hayatta kalabilmemi sağlayan güçlü bir koruyucu meleğim olmalı.'
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'Yine de ayağa kalkıp gideceğim, elimden geldiğince tüm enerjimle Ukrayna için her şeyi yapacağım.Her zaman ve sadece ülkemin yanında olacağım.' ifadelerini kullandı.
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Olena Kurilo'dan duygulandıran sözler: Acısını hissetmedim
Rusya, dün sabah Ukrayna'ya harekat başlatmıştı. Gelen görüntülerse 'Olena Kurilo' yürekleri sızlattı. İşte savaşın simgesi haline gelen Kurilo'dan duygulandıran sözler.

Rusya-Ukrayna savaşı bir yıkım getiriyor
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Ukrayna'nın Luhansk yakınlarındaki Starobilsk kentinde meydana gelen bombardıman sonucu bazı yerleşim yerleri zarar gördü.
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Kurtarma ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralı kurtarıldığını duyurdu.
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Luhansk bölgesinde bombardıman sonucu oluşan yıkım.
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Çatışmalar sonucunda Sumi kentinde geniş çaplı yangın ve hasar meydana geldi.
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Ukrayna ve Rus ordusu Sumi bölgesinde gece boyunca çatıştı.
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Ukrayna’nın Rusya sınırına yakın Sumi kentinde Ukrayna ve Rus ordusunun çatışmaları görüntülendi.
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Rusya-Ukrayna savaşı bir yıkım getiriyor
Ukrayna-Rusya savaşında ikinci güne girildi. Rus güçleri doğuda Donbas, kuzeyde Belarus ve güneyde Kırım'dan Ukrayna'ya girdi. Kiev yakınlarındaki havaalanı ve Çernobil'in Rus güçlerince ele geçirildiği açıklandı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında birçok kenti vuruldu. Rus güçlerinin bombardımanı nedeniyle çok sayıda sivil yerleşke hasar gördü. Gün ağırınca ortaya çıkan fotoğraflar yıkımın izlerini gözler önüne serdi.


Savaşın ortasında

Savaşın ortasında

​Ünlü aktör Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını belgesel yapacak.
Hava savunma sistemleri durdurdu

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