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Dünya

18 kişiyi vahşice katleden ABD’li saldırgan ölü olarak bulundu

ABD'de Perşembe günü Robert Card isimli saldırgan, 18 kişiyi öldürdü 13 kişiyi de yaraladı. Saldırının ardından kaçan caninin ölü bulunduğu açıklandı. Saldırganın orduda silah eğitmeni olduğu öğrenildi.

11:58 - 28/10/2023 Cumartesi
DHA
Robert Card

Robert Card

ABD'nin Maine eyaletinde Robert Card isimli şahısın, perşembe günü düzenlediği silahlı saldırıda 18 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Saldırının ardından kaçan caniyi yakalamak için ekipler düğmeye bastı.


Orduda silah eğitmeni olduğu ve psikolojik sorunlarının bulunduğu belirlenen Card ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Eyalet Valisi Janet Mills, saldırgan Robert Card'ın, eyaletin Lizbon kentinde ölü bulunduğunu açıkladı.


Vali Mills, zanlının ölü bulunması hakkında, açıklama yaptı. Şu ifadeleri kullandı: Bu akşam Maine Eyalet Polisinin Robert Card'ın cesedini Lisbon'da bulduğunu bildirmek üzere buradayım.


Kendisi ölmüştür. Başkan Biden'ı arayarak bu haber hakkında bilgilendirdim ve ayrıca Senatör King ve Senatör Collins ile Temsilci Pingree ve Temsilci Golden'ı da bilgilendirdim.


Pek çok Maine'li gibi ben de Robert Card'ın artık hiç kimse için bir tehdit oluşturmadığını bilerek rahat bir nefes alıyorum.


Bu duyguyu paylaşan pek çok insan olduğunu biliyorum. Onun ölümünün bu trajedinin kurbanlarına teselli getirmeyeceğini de biliyorum.


Bu arama sona ermiş olsa da kolluk kuvvetlerinin bu trajediyi tam olarak araştırmaya devam ettiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.



#ABD
#Silahlı saldırı
#Maine
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