2254 bilmecesi

Suriye’de 54 yıllık Esed hanedanının yıkılmasının yankıları sürerken bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar Suriye’nin bundan sonra nasıl yönetileceğine odaklandı. Birleşmiş Milletler (BM) ve bazı Arap ülkeleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Suriye hakkında aldığı son karar niteliği taşıyan 2254 sayılı kararda ısrar ediyor. Esed rejiminin güçlü olduğu 2015 yılında alınan karar, Esed rejimiyle müzakereler eşliğinde 18 ay içinde seçimler ve bazı gruplara yönelik saldırıların devamını öngörüyordu. Ancak “devrimin çalınması” endişesi taşıyan bazı muhalifler ile Şam’ın yeni yönetimi 2254 sayılı kararın bugünün gerçeklerinden uzak olduğu görüşünde. Devrimciler, 14 yılı bulan devrim sürecinde ihtilafları körükleyen bölge ülkeleri ve uluslararası yapıların ülkede yeni dönemde güç kazanma ihtimaline karşı çıkıyor.