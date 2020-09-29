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Dünya 300 PKK/YPG üyesi terörist, otobüslerle Ermenistana taşındı
ASYA

300 PKK/YPG üyesi terörist, otobüslerle Ermenistan'a taşındı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşana sıcak çatışmalarda önemli bir olay da gün yüzüne çıktı. 300 PKK/YPG üyesi terörist, otobüslerle Ermenistan'a ve Karabağ'a taşındığı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha etti.
Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha etti.

Ermenistan'ın saldırısı sonrası birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldığı öğrenildi.

  • Temmuz sonunda varılan anlaşma kapsamında, yaklaşık 300 PKK/YPG'li terörist, otobüslerle Ermenistan ve Karabağ'a taşındı. Terör örgütü PKK/YPG üyeleri, Dağlık Karabağ'da Ermeni milislere eğitim veriyor. Milisler, özellikle sivil halka yönelik saldırılarda kullanılıyor.

SAHADAKİ SON DURUM

Öte yandan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki topraklarını geri almayı sürdürüyor. Birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı. Son olarak 2 tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun imha ettiği zırhlı araç sayısı, 30'a yaklaştı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı, başarıyla devam ediyor

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