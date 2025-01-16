4 yaşındaki çocuğun midesinden saç yumağı çıktı: Doktorları şaşkına çevirdi

Kızın daha sonra Rapunzel sendromu adı verilen bir rahatsızlıktan muzdarip olduğu bulundu. Bu rahatsızlık, birinin saç yeme alışkanlığı edinmesi ve midede kitle oluşmasıyla ortaya çıkıyor. Sağlık görevlileri 4x4 cm büyüklüğünde sert bir yumru buldular.

Ebeveynleri, hastaneye kaldırılmadan önce iki hafta boyunca saç yediğini ve başındaki saçların önemli ölçüde inceldiğini bildirmişti. Ancak ailelerinde yeme bozukluğu öyküsü olmadığını ve annenin hamilelik sırasındaki yeme alışkanlıklarının normal olduğunu söylediler.

Küçük kız, mideye kesi yapmak için gastronomi ameliyatı geçirdi ve yakın zamanda yayınlanan bir tıp dergisinde paylaşılan büyük bir tüy yumağı ortaya çıktı. Nepal, Katmandu'daki Tribhuvan Üniversitesi Tıp Enstitüsü'ndeki doktorlar, bunu kuyruğu olan mide şeklinde bir kitle olarak tanımladılar ve bu, midesinden güvenli bir şekilde çıkarıldı.