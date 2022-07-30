50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğü Olenivka saldırısında taraflar birbirini işaret etti

Zelenski dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamasında “İşgalcilerin Olenivka'ya saldırısı, Ruslar tarafından kasıtlı bir savaş suçu, Ukraynalı savaş esirlerinin kasıtlı bir toplu katliamıdır. Elliden fazla ölü...” ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusundan ortak açıklama

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Güvenlik Servisi, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü ve Ukrayna Verkhovna Rada (parlamento) İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan ortak açıklamada “29 Temmuz gecesi, Olenivka'daki 210 numaralı eski cezaevi yerleşkesinde, geçici olarak işgal edilen Donetsk bölgesinde, Ukraynalı savaş esirlerinin tutulduğu binayı tahrip eden bir patlama meydana geldi. Ruslara göre, 50'den fazla Ukraynalı savunucu öldürüldü, yaralı sayısı bilinmiyor” denildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yalnızca Rus askeri yakıt, silah ve mühimmat bulunan depolara, komuta merkezlerine ve askeri altyapı tesislerine saldırdığını belirten Ukrayna yetkililer “Ukrayna ordusu, uzay keşif sistemleri de dahil olmak üzere hedefleri belirlemek için yeterli araca sahip. Ukrayna, Olenivka köyüne roket ve topçu ateşi açmadı” denildi.

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Kızıl Haç erişim talep etti

Azovstal çelik fabrikasını savunan savaş eseri Ukraynalı askerlerin tahliyesinde rol oynayan Kızıl Haç (ICRC) ise konuyla ilgili açıklama yaparak “ICRC, yaralıların tahliyesi ve tıbbi malzeme, koruyucu ekipman ve adli tıp malzemesi bağışı konusunda destek teklif etti. Şu anda önceliğimiz yaralıların hayat kurtarıcı tedavi görmelerini sağlamak ve hayatını kaybedenlerin cenazelerine insanca muamele edilmesini sağlamak. Saldırı anında sahada bulunan tüm insanların sağlık ve durumlarını belirlemek için erişim talebinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

Rusya: Sorumlu Ukrayna ve ABD

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün açıklama yaparak Olenivka patlamasında hayatını kaybedenlerin ve yaralıların isimleri ile doğum tarihlerini açıkladı. Bakanlığın yayınladığı iki ayrı listeye göre 50 Ukraynalı savaş esiri ordu mensubu hayatını kaybetti ve 73 Ukraynalı savaş esiri yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bugün öğle saatlerine doğru olayla ilgili yapılan başka bir açıklamada ise saldırının sorumlusunun Ukrayna ve ABD olduğu vurgulandı.

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Bakanlık, saldırının ABD yapımı HIMARS (araç kamyon üzerine eklenmiş bir hafif çoklu roketatar sistemi) kullanılarak yapılan bir füze saldırısı olduğunu, 193 Ukraynalı mahkumun çoğunun hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti. Açıklamada “Güncellenen rakamlara göre 30 Temmuz sabahı füze saldırısında 50 Ukraynalı öldü. 48 Ukraynalı savaş esirinin cesetleri bulundu ve gözaltı tesisinin enkazından çıkarıldı. Bir tıbbi tesise nakledilirken iki Ukraynalı savaş esiri daha yolda ciddi yaralardan hayatını kaybetti” denildi.