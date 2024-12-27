55 milyon kişiye yardım eli uzattık

TDV, Ramazan ayında Türkiye ve dünya genelinde 2 milyon 46 bin kişiye yardım ulaştırdı. Kurban bağışları kapsamında ise 747 bin 52 hisse kurban kesildi, 34 milyon 737 bin 918 kişiye et dağıtıldı. Yıl boyu süren kurban bağışlarıyla 1 milyon 260 binin üzerinde muhtaca yardım yapıldı. Turan, 2024 yılında güneydoğudaki büyük depremler sonrası vakfın 650 bin depremzedeye yardım sağladığını belirtti. TDV, 2024 yılında 40 bin öğrenciye burs ve eğitim imkânı sundu. “Hediyem Kur’an Olsun” ve “Hediyem Kitap Olsun” projeleriyle 600 binin üzerinde kitap ve Kur’an-ı Kerim, okuma imkânı bulamayanlarla buluşturuldu. Kadın, aile ve gönüllülük hizmetleri alanında da önemli çalışmalar yapan TDV, 1 milyon 54 bin 783 kişiye ulaştı. Türkiye genelindeki 1003 şube aracılığıyla 1 milyonun üzerinde insana yardım eli uzatıldı.