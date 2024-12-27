55 milyon kişiye yardım eli uzattık

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), dil, din, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin, afetler, işgaller, yoksulluk ve çaresizlik gibi sorunlarla mücadele edenlere yardım eli uzatmaya devam ediyor.
TDV Genel Müdürü İzani Turan, 2024 yılı sonu değerlendirmesi yaparak Suriye ile Filistin’deki yardım faaliyetlerini açıkladı. Turan, vakfın 2024 yılı itibarıyla toplamda 55 milyon 171 bin 42 kişiye ulaştığını belirtti.
650 BİN DEPREMZEDEYE YARDIM
TDV, Ramazan ayında Türkiye ve dünya genelinde 2 milyon 46 bin kişiye yardım ulaştırdı. Kurban bağışları kapsamında ise 747 bin 52 hisse kurban kesildi, 34 milyon 737 bin 918 kişiye et dağıtıldı. Yıl boyu süren kurban bağışlarıyla 1 milyon 260 binin üzerinde muhtaca yardım yapıldı. Turan, 2024 yılında güneydoğudaki büyük depremler sonrası vakfın 650 bin depremzedeye yardım sağladığını belirtti. TDV, 2024 yılında 40 bin öğrenciye burs ve eğitim imkânı sundu. “Hediyem Kur’an Olsun” ve “Hediyem Kitap Olsun” projeleriyle 600 binin üzerinde kitap ve Kur’an-ı Kerim, okuma imkânı bulamayanlarla buluşturuldu. Kadın, aile ve gönüllülük hizmetleri alanında da önemli çalışmalar yapan TDV, 1 milyon 54 bin 783 kişiye ulaştı. Türkiye genelindeki 1003 şube aracılığıyla 1 milyonun üzerinde insana yardım eli uzatıldı.
SURİYE'YE YARDIMLAR DEVAM EDİYOR
Suriye’deki insani krizlere yönelik yardım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Turan, "Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'deki sığınmacılara ve yerel halka gıda, kıyafet, sıcak yemek gibi yardımlar ulaştırırken, 592 cami, 15 okul, 13 bin briket ev ve 540 sosyal konut gibi projeler de hayata geçti” dedi. Turan, Türkiye’deki sığınmacıların gönüllü dönüşlerinde, Kilis ve Hatay sınır kapılarında mobil ikram araçlarıyla yardımda bulunduklarını belirtti. “Ayrıca Halep ve Türkmendağı'nda mobil araçlarla ikram çalışmalarımız sürüyor” dedi.
3 MİLYON FİLİSTİNLİYE YARDIM ELİ
İsrail saldırılarından etkilenen Filistinlilere yönelik yardımlar da sürüyor. Turan, “Filistin’e sıcak yemek, gıda, tıbbi malzeme ve barınma yardımları sunduk. 3 milyon 370 bin 124 Filistinliye yardım ulaştırıldı” dedi.