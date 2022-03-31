​80 yılın en büyük gıda krizi: BM alarm durumuna geçti

Rusya Ukrayna savaşı cephede iki ülkeyi etkilediği kadar, dünyanın geri kalanında da büyük krizlerin fitilini ateşledi. Bunlardan biri olan gıda krizi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, “Yaşanan gıda krizi 2. Dünya savaşından bu yana geçen süre baz alındığında en kötü seviyede” dedi. BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan ve savaşın halihazırda yüksek gıda fiyatlarının hızla artmasına neden olduğunu söyleyen Direktör, “ Çatışmalar küresel bir etkiye sahip olacak. Çünkü dünyadaki buğdayın önemli bir kısmını üreten Ukraynalı çiftçiler savaşmak zorunda” dedi.

BM’nin işgalden önce 125 milyon insanı beslediğini belirten direktör, yakıt ve nakliye maliyetlerindeki artış nedeniyle şimdiden, gıda sağladıkları Yemen’deki 8 milyon insanın yiyecek payında yüzde 50 kesintiye gittiklerini ve gelecekte o bölgede kimseye yiyecek veremeyeceklerini ifade etti.

ORTADOĞU VE AFRİKA’YI İHMAL ETMEYİN

Sadece bu yıl içinde aylık giderlerinin 71 milyon dolar artacağını ve senelik artışın 850 milyon doları aşacağını belirten Direktör, bu imkanlar dahilinde, bir sene içinde gıda temin ettikleri en az 4 milyon insana artık ulaşamayacaklarını açıkladı.

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Ukrayna ve Rusya’nın dünya buğday arzının yüzde 30’unu, mısırının yüzde 20’sini ve ayçiçeği yağının yüzde 80’ini ürettiğini vurgulayan Beasley, 2020 yılında Ukrayna’dan tahılının yüzde 85’ini temin eden Mısır ve yüzde 81’ini temin eden Lübnan için alarm zillerinin çaldığını belitti. Ukrayna’ya odaklanan uluslararası toplumun Afrika’yı, Sahel Bölgesi’ni ve Ortadoğu’yu ihmal etmemesi gerektiğinin altını çizen Beasley, “Aksi takdirde Avrupa’nın her yerine büyük bir göç dalgası gelecek” uyarısında bulundu.

Hindistan’dan ayçiçeği yağına servet

Ukrayna’dan tedariğin durmasının ardından iç piyasada sıkıntılar yaşayan Hindistan, Rusya’dan rekor fiyata 45 bin ton ayçiçek yağı satın almak üzere anlaşma imzaladı. Reuters’in beş sektör yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali öncesi ham ayçiçek yağının tonunu bin 630 dolara alan Hint şirketler, Nisan ayı teslimatı için ton başına 2 bin 150 dolar gibi rekor bir fiyat ödedi. Nisan ayında Rusya’dan 12 bin ton ayçiçek yağı satın alan Gemini Edibles & Fats şirketi yöneticisi Pradeep Chowdhry “Ukrayna’dan gemileri yüklemek mümkün olmadığı için alıcılar Rusya’ya yöneliyor,” ifadelerini kullandı. Haberde alternatif kaynaklardan Endonezya’nın palm yağı tedarikini sınırlaması ve Güney Amerika’da hasatın beklenenin altında olması nedeniyle Hindistan’ın Rusya’dan zoraki ithalat gerçekleştirdiği belirtildi.

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DÜNYA Macron'dan 'küresel gıda krizi' uyarısı