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AB, ABD'yi mahvetmek için kuruldu: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 gümrük tarifesi

AB, ABD'yi mahvetmek için kuruldu: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 gümrük tarifesi

04:0027/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Donald Trump.
Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve dua ile başlayan ilk kabine toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yüzde 25'lik tarifeler getireceğini hatırlatan Trump, özellikle bugüne kadar AB'den gelen arabalara gümrük vergisi uygulamadıklarını ifade etti. Trump, "Bir karar verdik, çok yakında açıklayacağız ve genel anlamda yüzde 25 olacak. Bu otomobiller ve diğer şeylere uygulanacak. Bakın, dürüst olalım, Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu. Amacı buydu ve bu konuda iyi iş çıkardılar. Ama şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar" dedi.

BAGRAM'I ELİMİZDE TUTACAĞIZ

ABD'nin Afganistan'dan çekilme şeklinin kötü olduğunu söyleyen Trump, "Dünyanın en büyük hava üslerinden biri olan Bagram Hava Üssü'ne sahip olacaktık. Biz oradan vazgeçtik ve şu anda orayı kimin işgal ettiğini biliyorsunuz: Çin. Biden oradan vazgeçmişti, bu yüzden orayı elimizde tutacağız" ifadelerini kullandı.



#ABD
#Avrupa Birliği
#Trump

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