AB, ABD'yi mahvetmek için kuruldu: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 gümrük tarifesi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yüzde 25'lik tarifeler getireceğini hatırlatan Trump, özellikle bugüne kadar AB'den gelen arabalara gümrük vergisi uygulamadıklarını ifade etti. Trump, "Bir karar verdik, çok yakında açıklayacağız ve genel anlamda yüzde 25 olacak. Bu otomobiller ve diğer şeylere uygulanacak. Bakın, dürüst olalım, Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu. Amacı buydu ve bu konuda iyi iş çıkardılar. Ama şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar" dedi.