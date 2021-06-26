Dünya AB hiçbir somut adım atmadı
AVRUPA

AB hiçbir somut adım atmadı

AB Liderler Zirvesi’nde kabul edilen kararlar, Türkiye nezdinde “oyalama taktiği” olarak değerlendirildi. AB-Türkiye gündemine ilişkin hiçbir somut adım atılmadığı vurgulanan Dışişleri açıklamasında “3 milyar avro” kararının Suriyeli mültecilere ilişkin bir adım olduğu vurgulandı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
AB hiçbir somut adım atmadı
Arşiv

AB ile Türkiye ilişkilerinin geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, çalışmalarını dün tamamladı. Zirve sonrası yayınlanan bildiride, Türkiye ile ilişkiler 9 maddede ele alınırken, göç sorununa sadece mali boyutuyla yaklaşılarak 18 Mart mutabakatında verilen vaatler unutuldu. Türkiye’nin pozitif gündem konusunda attığı adımlar, Brüksel’in ikircikli politikasına takıldı. Türkiye’nin AB üyelik perspektifi, vize serbestisi ve başta Gümrük Birliği olmak üzere hiçbir konuda somut bir adım kararı çıkmadı.

ARAYIŞ DEĞİL TEHDİT DİLİ

Zirve bildirisinde, Doğu Akdeniz’deki gerilimin azalmasından duyulan memnuniyet ifade edildi. Önceki bildirilerin aksine Türkiye’ye yönelik yaptırım seçeneklerine yer verilmeyen bildiride, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif gündem vurgusu yapılmakla birlikte her an geriye dönüşün olabileceği, “arayış”ın ötesine geçmeyen ibareler yer aldı. Bildiride, “AB’nin Türkiye ile aşamalı, orantılı ve tersine çevrilebilir bir ilişki kurmaya hazır olduğu” ifade edildi.

SOMUT ADIM YOK

AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin modernizasyonu için yetkilendirmeye yönelik teknik düzeydeki çalışmaların devamı benimsenirken, Merkel, Türkiye’den yapıcı davranışlar beklediklerine işaret etti. AB kaynakları, Türkiye ile birçok konu başlığı olduğunu anımsatırken, politik karar için bir ajanda dahilinde hareket edileceği bilgisini verdi. AB Komisyonu bildirisinde; göç, halk sağlığı, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meseleler gibi karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda Türkiye ile üst düzey diyaloglar için hazırlık çalışmaları not edildi.

KIBRIS’TA YİNE FEDERASYON VURGUSU

Kıbrıs konusuna da yer verilen bildiride, Brüksel’in meseleye Yunanistan ve Güney Kıbrıs gözüyle yaklaştığı görüldü. AB’nin BMGK kararları doğrultusunda “iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon temelinde kapsamlı çözüme bağlılığı” vurgulandı, Maraş’ın statüsünün öneminin altı çizildi.

GÖÇ İÇİN EK 3 MİLYAR AVRO

Zirve sonrası yayınlanan bildiride, Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklar için finansmanın sürdürülebilmesi için gecikmeden resmî teklif çağrısı yapılırken, Türkiye ile anlaşma ve finansman açıklaması Almanya Başbakanı Angela Merkel’den geldi. Merkel, AB liderlerinin Türkiye ile göç anlaşması için 3 milyar avronun üzerinde anlaştıklarını duyurdu. Zirvede Türkiye ile ilişkiler konusunda detaylı görüşme yapıldığını belirten Merkel, AB Komisyonu’nun Türkiye ile göç mutabakatının ne şekilde uzatılabileceğine ilişkin bir rapor verdiğini ve kabul edildiğini, bunun 3 milyar avro ek fon ile ilgili olduğunu kaydetti.

ANKARA'DAN SERT TEPKİ: BEKLENTİLERİ KARŞILAMAKTAN UZAK

AB Liderler Zirvesi’nde kabul edilen kararlar, Türkiye nezdinde “beklenilen ve gereken adımları içermekten uzak” olarak değerlendirildi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye, gerginliğin düşürülmesi, diyalog ve iş birliğinin başlatılması bakımından üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir. AB’nin, gerginliğin düştüğünü teslim edip, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi dahil olumlu gündemi hayata geçirmeye yönelik somut kararlar almayı ertelemesi, bir oyalama taktiği, irade eksikliği ve bir iki üye ülkenin AB üyeliklerini kötüye kullanması olarak görülmektedir. Metinde adaylık statümüze atıfta bulunulmasından kaçınılması da bu görüşümüzü teyit eder niteliktedir” denildi. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, önerilen mali paketin Türkiye’ye değil Suriyeli sığınmacılara yönelik ve AB’nin huzur ve güvenliğinin teminatı için atılacak bir adım olduğu vurgulanırken, “Göç iş birliğinin sadece mali boyuta indirgenmesi büyük bir yanılgıdır” vurgusu yapıldı. Zirve kararlarının Kıbrıs’a ilişkin bölümleri, Kıbrıs Türklerini yok saymakla eleştirilirken, AB, Ada’daki gerçekleri görmeye, Kıbrıs Türkleri ve müktesep eşit haklarını tanımaya, 2004’te verilen sözleri yerine getirmeye davet edildi.

AB liderlerinden AB Komisyonuna çağrı: Suriyeliler için sağlanacak finansmanı gecikmeksizin sunun
DÜNYA
AB liderlerinden AB Komisyonuna çağrı: Suriyeliler için sağlanacak finansmanı gecikmeksizin sunun

Abone Ol Google News
Almanya sokaklarında dehşet

Almanya sokaklarında dehşet

​Bıçaklı kişi önüne gelene saldırdı: Üç ölü.
F.Bahçe kongresinde olay sözler

F.Bahçe kongresinde olay sözler

Ali Koç, F.Bahçe'de paralel yönetim kurulu olduğunu iddia etti.
Muharrem İnce: Atatürk gelse Kılıçdaroğluna karşı kurultay kazanamaz

​George Floyd'u öldüren polis hakkında mahkeme kararını verdi.
'Selam' <br>gençlerle buluştu

'Selam'
gençlerle buluştu

​Albayrak Grubu hat sergisi TÜGVA'da.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi.

​AFAD'dan açıklama gecikmedi.

​Türkiye'nin 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı.

Erdoğan, AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

​15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.