AB hiçbir somut adım atmadı

AB ile Türkiye ilişkilerinin geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, çalışmalarını dün tamamladı. Zirve sonrası yayınlanan bildiride, Türkiye ile ilişkiler 9 maddede ele alınırken, göç sorununa sadece mali boyutuyla yaklaşılarak 18 Mart mutabakatında verilen vaatler unutuldu. Türkiye’nin pozitif gündem konusunda attığı adımlar, Brüksel’in ikircikli politikasına takıldı. Türkiye’nin AB üyelik perspektifi, vize serbestisi ve başta Gümrük Birliği olmak üzere hiçbir konuda somut bir adım kararı çıkmadı.

ARAYIŞ DEĞİL TEHDİT DİLİ

Zirve bildirisinde, Doğu Akdeniz’deki gerilimin azalmasından duyulan memnuniyet ifade edildi. Önceki bildirilerin aksine Türkiye’ye yönelik yaptırım seçeneklerine yer verilmeyen bildiride, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif gündem vurgusu yapılmakla birlikte her an geriye dönüşün olabileceği, “arayış”ın ötesine geçmeyen ibareler yer aldı. Bildiride, “AB’nin Türkiye ile aşamalı, orantılı ve tersine çevrilebilir bir ilişki kurmaya hazır olduğu” ifade edildi.

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SOMUT ADIM YOK

AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin modernizasyonu için yetkilendirmeye yönelik teknik düzeydeki çalışmaların devamı benimsenirken, Merkel, Türkiye’den yapıcı davranışlar beklediklerine işaret etti. AB kaynakları, Türkiye ile birçok konu başlığı olduğunu anımsatırken, politik karar için bir ajanda dahilinde hareket edileceği bilgisini verdi. AB Komisyonu bildirisinde; göç, halk sağlığı, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meseleler gibi karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda Türkiye ile üst düzey diyaloglar için hazırlık çalışmaları not edildi.

KIBRIS’TA YİNE FEDERASYON VURGUSU

Kıbrıs konusuna da yer verilen bildiride, Brüksel’in meseleye Yunanistan ve Güney Kıbrıs gözüyle yaklaştığı görüldü. AB’nin BMGK kararları doğrultusunda “iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon temelinde kapsamlı çözüme bağlılığı” vurgulandı, Maraş’ın statüsünün öneminin altı çizildi.

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GÖÇ İÇİN EK 3 MİLYAR AVRO

Zirve sonrası yayınlanan bildiride, Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklar için finansmanın sürdürülebilmesi için gecikmeden resmî teklif çağrısı yapılırken, Türkiye ile anlaşma ve finansman açıklaması Almanya Başbakanı Angela Merkel’den geldi. Merkel, AB liderlerinin Türkiye ile göç anlaşması için 3 milyar avronun üzerinde anlaştıklarını duyurdu. Zirvede Türkiye ile ilişkiler konusunda detaylı görüşme yapıldığını belirten Merkel, AB Komisyonu’nun Türkiye ile göç mutabakatının ne şekilde uzatılabileceğine ilişkin bir rapor verdiğini ve kabul edildiğini, bunun 3 milyar avro ek fon ile ilgili olduğunu kaydetti.

ANKARA'DAN SERT TEPKİ: BEKLENTİLERİ KARŞILAMAKTAN UZAK

AB Liderler Zirvesi’nde kabul edilen kararlar, Türkiye nezdinde “beklenilen ve gereken adımları içermekten uzak” olarak değerlendirildi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye, gerginliğin düşürülmesi, diyalog ve iş birliğinin başlatılması bakımından üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir. AB’nin, gerginliğin düştüğünü teslim edip, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi dahil olumlu gündemi hayata geçirmeye yönelik somut kararlar almayı ertelemesi, bir oyalama taktiği, irade eksikliği ve bir iki üye ülkenin AB üyeliklerini kötüye kullanması olarak görülmektedir. Metinde adaylık statümüze atıfta bulunulmasından kaçınılması da bu görüşümüzü teyit eder niteliktedir” denildi. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, önerilen mali paketin Türkiye’ye değil Suriyeli sığınmacılara yönelik ve AB’nin huzur ve güvenliğinin teminatı için atılacak bir adım olduğu vurgulanırken, “Göç iş birliğinin sadece mali boyuta indirgenmesi büyük bir yanılgıdır” vurgusu yapıldı. Zirve kararlarının Kıbrıs’a ilişkin bölümleri, Kıbrıs Türklerini yok saymakla eleştirilirken, AB, Ada’daki gerçekleri görmeye, Kıbrıs Türkleri ve müktesep eşit haklarını tanımaya, 2004’te verilen sözleri yerine getirmeye davet edildi.

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