Dünya AB Kovid-19 seyahat listesini güncelledi Üç ülkeyi çıkardı
AVRUPA

AB Kovid-19 seyahat listesini güncelledi: Üç ülkeyi çıkardı

Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesinden Avustralya, Kanada ve Arjantin'i çıkardı.

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Haber Merkezi AA
AB Kovid-19 seyahat listesini güncelledi: Üç ülkeyi çıkardı
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AB ülkelerine zorunlu olmayan seyahatler için uygulanan ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeleri içeren liste güncellendi.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak'taki son güncellemeyle Avustralya, Kanada ve Arjantin'in çıkarılmasının ardından listede 14 ülke yer aldı.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Buna göre, AB ülkeleri, tam aşılı kişiler için Bahreyn, Şili, Kolombiya, Endonezya, Kuveyt, Yeni Zelanda, Peru, Katar, Ruanda, Suudi Arabistan, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Uruguay'a yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırabilecek. AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık tutulabilecek.

AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Liste, iki haftada bir güncelleniyor. Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilebiliyor ancak yolculara test ve karantina gibi bazı ek tedbirler uygulanabiliyor.

  • Listede yer almayan ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları ise devam ediyor.

AB, Mart 2020'de salgının yayılmasını engellemek için zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı.

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