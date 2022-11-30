AB Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçları için özel mahkeme kurulmasını istiyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından Rusya ve Ukrayna'daki savaşla ilgili görüntülü mesaj yayınladı.

Rusya'nın Ukrayna'da "yıkım, ölüm ve tarifsiz acılara sebep olduğunu" belirten von der Leyen, "Şimdiye kadar 20 binden fazla sivilin ve 100 binden fazla Ukrayna ordusu mensubunun öldürüldüğü tahmin ediliyor." dedi.

'Rusya'nın bedelini ödemesi gerekmektedir'

Von der Leyen, "Rusya'nın egemen bir devlete karşı işlediği saldırı suçu da dahil olmak üzere işlediği tüm suçların bedelini ödemesi gerektiğini" ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası ceza mahkemelerini desteklemeye devam ederken, Rusya'nın saldırı suçunu soruşturmak ve kovuşturmak için Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen bir ihtisas mahkemesi kurmayı teklif ediyoruz. Bu ihtisas mahkemesi için mümkün olan en geniş desteği almak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazırız."

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Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), savaşın başlamasından kısa süre sonra soruşturma başlatmıştı ancak UCM, Ukrayna'daki suçlar için gerekli kovuşturma yetkisine sahip değil.

Ukrayna, bir süredir savaşı başlatmaktan sorumlu tuttuğu Rus askerleri ve siyasi liderlerinin yargılanması için özel bir mahkeme kurulmasını istiyor.

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