Dünya AB Yüksek Temsilcisi Borrell Rusya Ukraynayı kara deliğe çevirmeye çalışıyor
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya Ukrayna'yı kara deliğe çevirmeye çalışıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'yı karanlık ve soğuğa iterek ışığın, elektriğin, ısınmanın olmadığı bir "kara delik" haline getirmeye çalıştığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya Ukraynayı kara deliğe çevirmeye çalışıyor
Josep Borrell

Josep Borrell, AB ülkelerinin kalkınma bakanlarının toplantısına katılmadan önce gazetecilere açıklamada bulundu.

"UKRAYNA'YA DESTEĞİMİZİ ARTIRMAK ZORUNDAYIZ"

Toplantıda Ukrayna'nın yeniden inşasının görüşüleceğini belirten Borrell, "Ukrayna'ya desteğimizi artırmak zorundayız. Putin, Ukrayna'yı bombalamaya devam ediyor. Putin, Ukraynalıları karanlık ve soğukta koymak için Ukrayna'yı ışığın, elektriğin, ısınmanın olmadığı bir kara deliğe çevirmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

AB temsilcisi, toplantıda, Ukrayna'daki durumun insani kriz açısından ele alınacağını kaydetti.

Ukrayna'da cerrahlar ameliyata el feneri ile giriyor
FOTOĞRAF 9
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Ukraynanın Lviv kentindeki bir hastanede kanser cerrahı olan Dr. Oleh Duda, yakınlarda patlama sesleri duyduğunda karmaşık ve tehlikeli bir ameliyatın ortasında olduğunu ve dakikalar sonra ışıkların söndüğünü aktardı.
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Duda, Işık için sadece bir farla çalışmaya devam etmekten başka seçeneğim yoktu. Üç dakika sonra bir jeneratör devreye girdiğinde ışıklar geri geldi ama bu bana sonsuzluk gibi geldi dedi.
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Associated Presse konuşan Duda, Bu önemli dakikalar hastanın hayatına mal olabilirdi dedi.
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Ana arterdeki operasyon, 15 Kasımda, Rusyanın Ukraynanın elektrik şebekesine bir başka füze yağmuru daha gerçekleştirerek ülkenin enerji tesislerinin yaklaşık %50sine zarar vermesiyle Ukraynanın batısındaki şehirde elektrik kesintileri yaşandığında gerçekleşti.
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Hastanelerde planlanan operasyonlar erteleniyor; internet kesintileri nedeniyle hasta kayıtlarına ulaşılamıyor; ve sağlık görevlileri, karartılmış apartman dairelerinde hastaları muayene etmek için el fenerleri kullanmak zorunda kalıyor.
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Dünya Sağlık Örgütü geçen hafta Ukraynanın sağlık sisteminin, büyüyen enerji krizi, soğuk kış havalarının başlaması ve diğer zorlukların ortasında “savaşın şimdiye kadarki en karanlık günleri” ile karşı karşıya olduğunu söyledi.
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DSÖnün Avrupa bölge direktörü Dr. Hans Kluge yaptığı açıklamada, Bu kış Ukraynada milyonlarca insan için hayati tehlike oluşturacak dedi.
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2 milyon ila 3 milyon daha fazla insanın ısınma ve güvenlik arayışıyla evlerini terk edebileceğini ve COVID-19, zatürree ve grip gibi solunum yolu enfeksiyonları da dahil olmak üzere benzersiz sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalacağını tahmin etti.
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Saldırılar, güneydoğu Ukraynadaki hastaneleri ve poliklinikleri de vurdu. DSÖ yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Ukraynaya girdiği 24 Şubat ile 23 Kasım arasında en az 703 saldırıyı doğruladıklarını söyledi.
Ukrayna'da cerrahlar ameliyata el feneri ile giriyor
Ukrayna'nın Lviv kentinde cerrahlık görevinde bulunan Dr. Oleh Duda, enerji probleminden dolayı hastanelerde de zorluk çektiklerini iletti. Duda, hasta bilgilerine erişmekte güçlük çekildiğini, ameliyatlara el feneri ile girmek zorunda kaldıklarını iletti.

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