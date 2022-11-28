AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya Ukrayna'yı kara deliğe çevirmeye çalışıyor

2 milyon ila 3 milyon daha fazla insanın ısınma ve güvenlik arayışıyla evlerini terk edebileceğini ve COVID-19, zatürree ve grip gibi solunum yolu enfeksiyonları da dahil olmak üzere benzersiz sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalacağını tahmin etti.