ABD arabulucu oldu: İsrail–Suriye hattında ortak iletişim mekanizması kuruldu

İsrail’in “Sürpriz Savaş”ı ne? O açıklama Türkiye için mi? YPG ile aynı anda Suriye’ye saldır, Şam’ı işgal et, öyle mi? Ve Türkiye ile savaş başlasın! Bu senaryoyu ezberledik. Türkiye Şam’ı korumaya alır. Ve Kudüs kapılarına dayanır. “Geri döneceğiz” dedik bir kere…