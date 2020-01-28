Dünya ABD Bağdat Büyükelçiliğine düzenlenen son saldırıdan dolayı öfkeliyiz
AMERİKA

ABD: Bağdat Büyükelçiliğine düzenlenen son saldırıdan dolayı öfkeliyiz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bağdat Büyükelçiliğine düzenlenen son füzeli saldırıdan dolayı öfkeli olduklarını, ancak Amerikan personelinin güvenliği konusunda Irak hükümetinin taahhütlerine güvendiklerini bildirdi.

Haber Merkezi AA
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Pompeo ile Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi arasındaki telefon görüşmesinde iki ülke ilişkilerindeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Bakan Pompeo, dün büyükelçiliğimizi hedef alan ve 3 kişinin de yaralandığı son saldırı da dahil İran'ın Irak'taki Amerikan tesislerine yönelik devam eden saldırılarından dolayı öfkesini dile getirdi." ifadesine yer verildi.

Söz konusu kabul edilemez saldırıların, "İran'ın Irak'ın egemenliğini zayıflatan eylemleri" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Bakan Pompeo, Başbakan Abulmehdi'nin ülkedeki Amerikan personelinin ve tesislerinin güvenliğini sağlamaya yönelik taahhütlerinden memnuniyet duymaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

  • Açıklamada, ABD'nin egemen ve müreffeh bir Irak'ın geleceğine inandığı ve bu konuda elinden geleni yapmaya devam edeceği vurgulandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine dün düzenlenen füzeli saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Bu tür saldırıların Irak'ı çekişme sahasına dönüştürebileceği uyarısında bulunan Başbakan Abdulmehdi ise ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerini koruma görevine bağlı olduklarını yinelemişti.

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
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Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
Irak'ta başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi. 3 ayrı Katyuşa füzesinin düştüşen bölgede ölen ya da yaralanan olmadı. Füze saldırısı sırasında kentte sirenlerin de çalındığı belirtildi.


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