ABD Başkanı Trump'tan WSJ'nin 'ABD İran'a saldırmaya hazırlanıyor' iddiasına cevap: 'Hiçbir fikri yok'

Trump, "Wall Street Journal'ın, İran'la ilgili düşüncelerim hakkında hiçbir fikri yok" ifadesini kullandı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, konuyla ilgili bilgi sahibi bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Başkan Trump'ın İran'a saldırı planlarını onayladığını ancak son karar için saldırı talimatını beklettiğini iddia etmişti.