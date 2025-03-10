ABD bayraklı petrol tankeri alevler içinde: İngiltere kıyıları kara dumanla kaplandı

"Şu anda Sahil Güvenlik, Doğu Yorkshire açıklarında bir petrol tankeri ile yük gemisinin çarpıştığına dair gelen ihbarlara yönelik acil müdahaleyi koordine etmektedir. Müdahale saat 09:48'de (TSİ 12:48) başladı. Humberside’den bir Sahil Güvenlik kurtarma helikopteri, Skegness, Bridlington, Mablethorpe ve Cleethorpes'ten gelen kurtarma botları, bir Sahil Güvenlik sabit kanatlı uçağı ve yangınla mücadele edebilecek donanıma sahip yakınlardaki gemiler olay yerine yönlendirildi. Olayla ilgili çalışmalar devam etmektedir."