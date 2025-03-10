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ABD bayraklı petrol tankeri alevler içinde: İngiltere kıyıları kara dumanla kaplandı

ABD bayraklı petrol tankeri alevler içinde: İngiltere kıyıları kara dumanla kaplandı

Semih Kara
Semih Kara
16:0410/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bayraklı petrol tankeri ile Portekiz kargo gemisinin çarpışması sonucu İngiltere açıklarında devasa bir yangın çıktığı bildirildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

ABD bayraklı Stena Immaculate adlı petrol tankerinde, bu sabah İngiltere açıklarında Portekiz bayraklı MV Solong isimli konteyner gemisinin çarpması sonucu büyük bir yangın çıktı.

Petrol gemisi çevreyi tehdit ediyor

Kaza sonrası gemiden yükselen devasa dumanlar dikkat çekerken, çıkan büyük yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi. Her iki geminin de alevler içinde olduğu ve büyük bir kurtarma operasyonunun başlatıldığı kaydedilirken, petrol ve kimyasal madde taşıdığı düşünülen Stena Immaculate bölge için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Onlarca ekip yola çıktı

İngiltere kıyılarındaki Skegness, Bridlington, Mablethorpe ve Cleethorpes bölgelerinden kurtarma botları ve çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Sahil Güvenlik açıklama yaptı

Kraliyet Donanmasına bağlı Sahil Güvenlik yetkilisinin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şu anda Sahil Güvenlik, Doğu Yorkshire açıklarında bir petrol tankeri ile yük gemisinin çarpıştığına dair gelen ihbarlara yönelik acil müdahaleyi koordine etmektedir. Müdahale saat 09:48'de (TSİ 12:48) başladı. Humberside’den bir Sahil Güvenlik kurtarma helikopteri, Skegness, Bridlington, Mablethorpe ve Cleethorpes'ten gelen kurtarma botları, bir Sahil Güvenlik sabit kanatlı uçağı ve yangınla mücadele edebilecek donanıma sahip yakınlardaki gemiler olay yerine yönlendirildi. Olayla ilgili çalışmalar devam etmektedir."
#Stena Immaculate
#ABD
#İngiltere
#Portekiz
#Gemi Yangını
#Petrol Tankeri

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