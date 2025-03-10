ABD bayraklı petrol tankeri alevler içinde: İngiltere kıyıları kara dumanla kaplandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bayraklı petrol tankeri ile Portekiz kargo gemisinin çarpışması sonucu İngiltere açıklarında devasa bir yangın çıktığı bildirildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
ABD bayraklı Stena Immaculate adlı petrol tankerinde, bu sabah İngiltere açıklarında Portekiz bayraklı MV Solong isimli konteyner gemisinin çarpması sonucu büyük bir yangın çıktı.
Petrol gemisi çevreyi tehdit ediyor
Kaza sonrası gemiden yükselen devasa dumanlar dikkat çekerken, çıkan büyük yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi. Her iki geminin de alevler içinde olduğu ve büyük bir kurtarma operasyonunun başlatıldığı kaydedilirken, petrol ve kimyasal madde taşıdığı düşünülen Stena Immaculate bölge için ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Onlarca ekip yola çıktı
İngiltere kıyılarındaki Skegness, Bridlington, Mablethorpe ve Cleethorpes bölgelerinden kurtarma botları ve çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.