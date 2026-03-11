Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD bombardımanında ölen çocuğun annesi konuştu: Bir gün önce cennetten bahsetti fotoğrafı kendisi çektirmek istedi

ABD bombardımanında ölen çocuğun annesi konuştu: Bir gün önce cennetten bahsetti fotoğrafı kendisi çektirmek istedi

10:0711/03/2026, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Mikail Mirdoraghi
Mikail Mirdoraghi

ABD - İsrail koalisyonunun İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler arasında 3. sınıf öğrencisi Mikail Mirdoraghi de vardı. Son fotoğrafıyla dünya genelinde konuşulan Mirdoraghi'nin ölümü sonrası annesi ilk kez konuştu.

ABD - İsrail koalisyonunun İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler arasında 3. sınıf öğrencisi Mikail Mirdoraghi de vardı. Son fotoğrafıyla dünya genelinde konuşulan Mirdoraghi'nin ölümü sonrası annesi ilk kez konuştu.

Ülkede yayın yapan bir televizyon kanalına canlı yayın bağlantısıyla katılan kadın, oğlunun ölümünden önceki akşamı şöyle anlattı:

"Akşam yemeğini onun için hazırlamıştım. Yemek yerken bana şöyle dedi: 'Anne, yaptığın yemek cennet gibi.' Ben de ona, 'Oğlum, bunu neden söylüyorsun? Daha önce hiç böyle dememiştin.' dedim."

KUR'AN OKUDU VE DUA ETTİ

Mikail Mirdoraghi'nin ölümünden önceki akşam davranışlarında bir farklılık olduğunu fark eden annesi, "O gece yaptığı tüm bu şeyler sanki ona söylenmişti. Bütün bunları öldürülmeden bir gece önce yaptı. O gece ayrıca dua etti ve Kur’an okudu." diyor.

Dört yıldır Minab'da yaşadıklarını belirten kadın,
"Bu çocuk bir melekti. Sürekli şöyle derdi: 'Benim adım Mikail. Mikail, Allah'ın meleği demektir. Bir dileğiniz varsa bana söyleyin, yerine getireyim.'
" diyor ve ekliyor:
"Gerçek tam olarak budur. Hiçbir şüpheli şeyin olmadığı bu okula füze atan kalpsiz Amerika’ydı."


FOTOĞRAFI KENDİSİ İSTEDİ

Haber7'nin haberine göre 9 yaşındaki çocuk, olayın yaşandığı günün sabahı annesinden "fotoğrafını çekmesini" istedi. ABD - İsrail koalisyonu, İran'a yönelik saldırılara başladıkları 28 Şubat Cumartesi günü Minab kentindeki Şacereh Tayyebeh ilkokulunu hedef aldı.

Farklı kaynaklara göre ölü sayısı değişkenlik gösterse de, İranlı yetkililer ve uluslararası haber kuruluşları çoğunluğu çocuk olmak üzere 160 ile 180 arasında kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Okulun 40 dakika arayla iki veya üç kez füzelerle vurulduğu ve saldırı sırasında kız çocuklarının ders başında olduğu belirtiliyor.

Olayla ilgili Birleşmiş Milletler ve UNESCO, "uluslararası hukukun ihlal edildiği" gerekçesiyle kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulundu.




#abd
#iran
#mikail mirdoraghi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mersin Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Mersin Büyükşehir Belediye başkanı kim?