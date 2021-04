ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Bedeli ve sonucu olacak

Dünya

Mısır Süveyş Kanalı'nın günlerce kapanmasına yol açan gemiyi tazminat alana kadar alıkoyacak

Mısır, geçen ay Süveyş Kanalı'nda yaptığı kaza sonucu 6 gün boyunca deniz trafiğinin durmasına neden olan "The Ever Given" isimli dev konteyner gemisinin yol açtığı zarar tazmin edilinceye dek alıkonulacağını duyurdu. Geminin kanalı yaklaşık 1 milyar dolar zarara uğrattığı düşünülüyor.