Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsraille anlaştığı için BAEyi tebrik etti
AMERİKA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail'le anlaştığı için BAE'yi tebrik etti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüşerek, İsrail ile normalleşme anlaşmasından dolayı tebrik etti.

Haber Merkezi AA
Mike Pompeo
Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmeye ilişkin detaylar paylaşıldı.

Pompeo'nun, BAE'li mevkidaşı Zayid Al Nahyan ile Abu Dabi'de yaptığı görüşmede BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun Bin Zayid Al Nahyan'ın da yer aldığı belirtilen açıklamada, Pompeo'nun BAE'nin İsrail ile normalleşme sürecini resmen başlatan anlaşmadan dolayı memnuniyetini dile getirdiği aktarıldı.

BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
OYNAT 00:00
BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık.


  • Ayrıca görüşmede bölgesel ve ikili ilişkilerin de ele alındığı kaydedilirken, Libya'daki gerginliğin azaltılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması konusunun yanı sıra Körfez ülkelerinde birliğin öneminin vurgulandığı ve İran'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı ortak mücadele vurgusu yapıldığı ifade edildi.

Aralarından su sızmıyor: Pompeo ve Zayed ikili ilişkileri ve İsrail'le anlaşmayı görüştü
DÜNYA
Aralarından su sızmıyor: Pompeo ve Zayed ikili ilişkileri ve İsrail'le anlaşmayı görüştü

İsrail-BAE normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen de geçen hafta ilk kez resmi bir şekilde Abu Dabi'ye giderek, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

İsrail ve ABD’den Sudan çıkarması: Pompeo örgütlüyor
DÜNYA
İsrail ve ABD’den Sudan çıkarması: Pompeo örgütlüyor
Abone Ol Google News
On dört ilde ek tedbir

On dört ilde ek tedbir

​İçişleri'nden nüfus müdürlükleri için yeni karar.
Tabuta Sığmayanlar

Tabuta Sığmayanlar

Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin aziz hatırasını yâd ediyoruz.
Cezalar sıkılaşıyor

Cezalar sıkılaşıyor

​O ülkede maske takmayanlara hapis cezası geliyor.
​Meteorolojiden sağanak uyarısı

​Meteorolojiden sağanak uyarısı

Bu akşamdan itibaren başlayacak.
Test sayısı <br>100 bini geçti

Test sayısı
100 bini geçti

​Bakan Koca son 24 saatin tablosunu açıkladı.
Yürek burkan görüntüler

Yürek burkan görüntüler

​Afganistan'daki sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralı var.
Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

​Canlı Hayvan Pazarı, satışlarda patlama etkisi oluşturdu.
Aralıksız Süper Lig

Aralıksız Süper Lig

​TFF, 2020-2021 sezonunda devre arası olmayacağını açıkladı.
Kayıp <br>22 milyar sterlin

Kayıp
22 milyar sterlin

​Koronavirüs salgını İngiliz turizmine darbe vurdu.
Müze gibi ev

Müze gibi ev

Sakarya'lı çift ​40 yıldır antika eşya topluyor.
Malazgirt'e dev Alparslan silüeti

Malazgirt'e dev Alparslan silüeti

Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı.

İkinci el arabalarda yeni dönem

İkinci el arabalarda yeni dönem

​Ekspertiz yapılmadan satış yok, 8 yaşından büyük ve belli km'yi geçenler hariç...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.