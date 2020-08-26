ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail'le anlaştığı için BAE'yi tebrik etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmeye ilişkin detaylar paylaşıldı.

Pompeo'nun, BAE'li mevkidaşı Zayid Al Nahyan ile Abu Dabi'de yaptığı görüşmede BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun Bin Zayid Al Nahyan'ın da yer aldığı belirtilen açıklamada, Pompeo'nun BAE'nin İsrail ile normalleşme sürecini resmen başlatan anlaşmadan dolayı memnuniyetini dile getirdiği aktarıldı.

OYNAT 00:00 BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var? İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık. BiP'te paylaş

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Ayrıca görüşmede bölgesel ve ikili ilişkilerin de ele alındığı kaydedilirken, Libya'daki gerginliğin azaltılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması konusunun yanı sıra Körfez ülkelerinde birliğin öneminin vurgulandığı ve İran'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı ortak mücadele vurgusu yapıldığı ifade edildi.

DÜNYA Aralarından su sızmıyor: Pompeo ve Zayed ikili ilişkileri ve İsrail'le anlaşmayı görüştü

İsrail-BAE normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen de geçen hafta ilk kez resmi bir şekilde Abu Dabi'ye giderek, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.