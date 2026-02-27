Yeni Şafak
ABD Dışişleri Bakanı Rubio gelecek hafta İsrail'e gidecek

19:4927/02/2026, Cuma
AA
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Marco Rubio'nun gelecek haftaya İsrail'e gideceğine yönelik açıklamada bulundu. Rubio'nun gerçekleştireceği görüşmede, ABD'nin olası saldırı planları hakkında görüşme yapması planlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, gelecek hafta İsrail’i ziyaret edeceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Associated Press’e (AP), ABD'nin İran'a karşı askeri harekatı değerlendirdiği bir dönemde Rubio'nun gelecek hafta İsrail'e gideceğine ilişkin açıklama yaptı.

Rubio’nun İsrail'e hangi tarihte gideceği, ne kadar kalacağı ve bu süre zarfında kimlerle görüşeceğine dair detay verilmedi.


ABD'nin olası askeri saldırı planları görüşülebilir

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek İran ile devam eden nükleer müzakereler ve ABD'nin olası askeri saldırı planları hakkında görüşme yapması bekleniyor.

AP, geçen hafta da Trump yönetiminden iki yetkiliye dayanarak Rubio'nun 28 Şubat'ta Netanyahu ile görüşmeyi planladığını yazmıştı.

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin 3. turu dün İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşirken ABD ordusu İran’a yönelik askeri tehditler kapsamında bölgede konuşlanmasını tamamlamış görünüyor.



