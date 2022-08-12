ABD Endonezya ve Avustralya ortak askeri tatbikat düzenliyor

Japonya ve Singapur'un da aralarında bulunduğu ülkelerden 5 bini aşkın askeri personel, bu yılki "Süper Garuda Kalkanı" tatbikatlarına katılarak, 2009'dan beri yapılan tatbikatların en büyüğünü gerçekleştiriyor.

ABD'nin söz konusu tatbikatları son dönemde genişletmesi Pekin yönetimince tehdit olarak görülürken, Çin devlet medyası, ABD'yi, Çin'in bölgede artan askeri ve diplomatik etkisini sınırlamak için NATO'ya benzer bir Hint-Pasifik ittifakı kurmakla suçluyor.

ABD Hint-Pasifik komutanı Amiral John C. Aquilino, Endonezyalı komutanla gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "tatbikata katılan 14 ülkenin, Çin'in neredeyse tüm Güney Çin Denizi üzerinde hak iddiasında giderek daha iddialı hale gelmesi ve kendi kendini yöneten Tayvan'ı tehdit eden tatbikatlar düzenlemesi nedeniyle daha güçlü bağların sinyallerini verdiğini" söyledi.

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Aquilino, "Özgür ve açık bir Hint-Pasifik sağlanmasına yardımcı olmaya devam edeceğiz ve herhangi beklenmedik bir duruma yanıt vermemiz gerektiğinde hazır olacağız." dedi.

Çin ile Güney Çin Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgede zaman zaman yaşadığı gerilimden endişe ediliyor

Endonezyalı Orgeneral Andika Perkasa ise "Çin'in Tayvan'a yönelik tehdit edici faaliyetleri ve bölgede uyguladığı istikrarsızlaştırıcı eylemler, tam olarak kaçınmaya çalıştığımız şey." ifadesini kullandı.

Endonezya ve Çin'in genel olarak olumlu ilişkilere sahip olmasına rağmen Cakarta yönetimi, Çin ile Güney Çin Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgede zaman zaman yaşadığı gerilimden endişe ediyor.

İngiltere, Kanada, Fransa, Hindistan, Malezya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine ve Doğu Timor da bu ayın başlarında başlayan tatbikatlara gözlemci gönderdi.

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Toplam 14 ülkeden 5 bin 69 personelin katıldığı yıllık askeri tatbikat, 14 Ağustos'ta sona erecek.

DÜNYA ABD ve Endonezya'dan ortak tatbikat