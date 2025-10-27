Yeni Şafak
ABD helikopteri ve savaş uçağı Güney Çin Denizi’nde düştü

09:2427/10/2025, Pazartesi
DHA
ABD’ye ait askeri helikopter ve savaş uçağı Güney Çin Denizi’ne düştü: 5 personel sağ olarak kurtarıldı.
ABD’ye ait askeri helikopter ve savaş uçağı Güney Çin Denizi’ne düştü: 5 personel sağ olarak kurtarıldı.

ABD Donanması’na ait 'USS Nimitz' uçak gemisinden havalanan bir ‘Sea Hawk’ helikopteri ve ‘F/A-18 Super Hornet’ savaş uçağının ayrı kazalarda düştüğü bildirildi.

ABD Donanması’nın en büyük harekat komutanlığı ABD Pasifik Filosu'na bağlı ‘USS Nimitz’ uçak gemisinden havalanan bir helikopter ve bir uçak Güney Çin Denizi'ne düştü. Pasifik Filosu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Helikopter Deniz Taarruz Filosu 73’ün ‘Battle Cats’ birliğine bağlı bir ‘Sea Hawk’ helikopterinin yürütülen ‘rutin operasyonlar’ sırasında yerel saatle 14.54’te Güney Çin Denizi’nde düştüğü açıklandı. Nimitz ile görev yapan 11’inci Taarruz Grubu’na bağlı arama kurtarma ekiplerinin helikopterdeki üç mürettebatı kurtardığı belirtildi.

Helikopter kazasından yaklaşık 30 dakika sonra ise yine Nimitz uçak gemisinden havalanan bir ‘F/A-18F Super Hornet’ savaş uçağı da Güney Çin Denizi’ne düştü. Arama kurtarma ekipleri, fırlatma koltuğuyla kendilerini kurtaran iki pilotu tahliye etti. Her iki pilotun da gemiye döndüğü ve sağlık durumlarının stabil olduğu kaydedildi.

ABD Pasifik Filosu tarafından yapılan açıklamada ise kazalarla ilgili incelemenin devam ettiği ve beş personelin de güvende olduğu aktarıldı.
