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ABD ile İsrail'in 'kapalı odaları' çöktü! Netanyahu'dan itiraf niteliğinde açıklama: Anlaşmazlıklar haftalardır çözülmüyor

Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail ile onun eli kanlı ortağı ABD arasında 'silah krizi' yaşanıyor. İtiraf niteliğindeki açıklama ise işgalci Siyonist devletin Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan geldi. ABD ile anlaşmazlıkların kapalı odalarda haftalardır çözülmediğini ifade eden Netanyahu, "İsrail Başbakanının askerlerin ihtiyacı olanı getirmek için açıkça konuşması gerektiğini” savundu.

19:39 - 26/06/2024 Çarşamba
AA
Binyamin Netanyahu - Joe Biden
Binyamin Netanyahu - Joe Biden

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile silah sevkiyatı konusunda yaşanan “anlaşmazlıkların haftalardır kapalı odalarda çözülmediğini” söyledi.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu, Washington'da temaslarda bulunan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD ile anlaşmazlıklara dair açıklamasına tepki gösterdi.

"Anlaşmazlıklar kapalı odalarda haftalardır çözülmüyor"

Netanyahu, “(ABD ile) anlaşmazlıklar kapalı odalarda haftalardır çözülmediğinde, İsrail Başbakanının askerlerin ihtiyacı olanı getirmek için açıkça konuşması gerektiğini” savundu.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gallant'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesinin başında yaptığı açıklamalarına yer verilmişti.

Gallant "ABD ile sorunlarımızı 'kapalı odalarda' çözüyoruz" demişti

Gallant'ın, “ABD halkını aileleri olarak gördükleri, anlaşmazlıklar ortaya çıkabileceğini ancak her ailede olduğu gibi bunu ev içinde tartıştıklarını” ileri sürdüğü belirtilmişti. Açıklamaya göre, Gallant ayrıca, ABD ile anlaşmazlıkları “kapalı odalarda çözdüklerini” öne sürmüştü.

Netanyahu, 18 Haziran'da ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmış, ertesi günkü hükümet toplantısında ise ABD'nin silah yardımlarında “çarpıcı bir düşüş” olduğunu savunmuştu.

Netanyahu ayrıca, ABD'li yetkililerle yaptıkları görüşmelerde sevkiyatın hızlandırılması için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak "temel durumun değişmediğini” iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Netanyahu'nun “ABD'nin silah yardımlarında çarpıcı bir azalma olduğu” yönündeki açıklamasını reddederek, "bunun ne anlama geldiğini anlamadıklarını" belirtmişti.



#gazze
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