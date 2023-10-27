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Dünya

ABD işgalcilere 'atış serbest' dedi: Kırmızı çizgiler çekmiyoruz

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşı kırmızı çizgiler çekmediği belirtildi.

Muhammed Emre Kömürcü
22:55 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 23:13 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

#ABD
#İsrail
#Gazze
12 saat önce
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