ABD Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneyi vurdu: Altı kişi öldü

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Karayipler açıklarında uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneye saldırı düzenlediklerini ve teknedeki 6 kişinin öldüğünü açıkladı.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı ve görüntülü paylaşımda, Savunma Bakanlığının, dün yerel saatle gece düzenlediği bir operasyona ilişkin bilgi verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı üzerine Karayipler'de bir tekneye saldırı düzenlediklerini belirten Hegseth, teknenin ABD'nin yabancı terör örgütü ilan ettiği Tren de Aragua çetesi tarafından işletildiğini ve uyuşturucu taşıdığını aktardı.

Hegseth, "Saldırı sırasında gemide 6 erkek narko-terörist bulunuyordu. Saldırı, uluslararası sularda yapıldı ve gece düzenlenen ilk saldırıydı. Saldırıda 6 teröristin tamamı öldürüldü ve hiçbir ABD askeri zarar görmedi." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, saldırı anının videosunu da paylaşan Hegseth, uyuşturucu kaçakçılığına karşı operasyonlara devam edecekleri mesajını verdi.

ABD ordusunun son zamanlarda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Hegseth, Pasifik Okyanusu açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye 22 Ekim'de düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğünü belirtmişti.

Trump da Oval Ofis'te basın mensuplarının, Pasifik Okyanusu ve Karayipler bölgesindeki saldırıların meşruiyetine ilişkin sorularını yanıtlarken, "Evet, yasal yetkimiz var. Bunu yapma iznimiz var." demişti.



