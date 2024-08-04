ABD katili korumaya geliyor

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğine olan desteğini artırmak için bölgeye ilave savaş uçakları ve gemiler göndereceklerini duyurdu. Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, muhtemel saldırılara karşı İsrail'e koruma sağlaması amacıyla savaş uçağı taşıyan iki savaş gemisinin Akdeniz'e gitmesi için talimat verdiğini bildirdi. İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Austin, bölgedeki gerilimin düşürülmesi gerektiğini söylediği ancak ülkesinin İsrail'e sağladığı sarsılmaz desteğin devam edeceğini bildirdi. İsrail'in güvenliği söz konusu olduğunda bölgedeki Amerikan askeri varlığında gerekli düzenlemeleri ve ayarlamaları yapacaklarını taahhüt eden Austin, olası İran saldırısına ilişkin İsrail'e ilave askeri destek göndermek üzere talimat verdiğini de muhatabına aktardı.





SAVAŞ GEMİLERİ AKDENİZ'DE

ABD'nin İsrail'i muhtemel bir saldırıdan korumak için Akdeniz'e yönlendirdiği gemiler arasında balistik füzelere karşı savunma sistemine sahip olan USS Abraham Lincoln gemisinin de olduğu bildiriliyor. ABD, dün öğle saatlerinde Akdeniz'e ulaşan bu gemiyi halihazırda bölgede bulunan ancak söz konusu sistemleri taşımayan USS Theodore Roosevelt gemisinin yerine konuşlandıracak. Ayrıca balistik füze savunma kapasitesine sahip ilave kruvazör ve destroyerleri bölgeye yollayacak olan ABD, aynı zamanda karadan balistik füze savunma kabiliyetlerini artıracak. Austin, Gallant ile yaptığı görüşmede, Orta Doğu'da görev yapacak ilave savaş uçakları filosunu da İsrail'in savunması için bölgeye göndereceğini söyledi.





BU KEZ HEDEFTE TEL AVİV VE HAYFA VAR

İran ile İsrail arasında benzer bir gerilim, İran'ın Şam Başkonsolosluğunun İsrail tarafından vurulduğu nisan ayında da yaşanmıştı. İran, bu saldırıya cevabını önceden haber verdiği sembolik füze saldırılarıyla vermişti. İsrail'e tehdit mesajları gönderen İran'ın bu kez farklı bir saldırı yapacağı ön görülüyor. İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in temsilcisi tarafından yönetilen Keyhan gazetesi, dünkü başyazısında, yaklaşan operasyonun öncekinin aksine Tel Aviv ve Hayfa gibi İsrail'in derinliklerindeki bölgeleri, stratejik merkezleri ve Heniyye'nin öldürülmesinde rol oynayan İsrailli yetkililerin konutlarını hedef alacağını öne sürdü. Gazeteye göre Hint Okyanusu'ndan Akdeniz'e seyahat eden İsrail gemileri de ağır saldırılara hedef olacak.





BEN GURİON'DA PANİK

İran ve Lübnan'daki Hizbullah örgütünün intikam açıklamaları ve ABD'nin bölgeye savunma gücü yığması, İsrail'de büyük paniğe yol açtı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Tel Aviv sokaklarının bomboş olduğu görülürken, kentteki David Ben Gurion Havalimanı'nın İsrail'den çıkış yapmak isteyen binlerce insanla dolduğu görüldü. İsrail basınına göre, Tel Aviv'deki David Ben Gurion Havalimanı'nın resmi internet sitesi geçici bir arıza nedeniyle çökerken, havalimanı normal faaliyetine devam ediyor. Havalimanı işletmesinden yapılan açıklamada, arızanın siteye yapılan girişlerin yoğunluğundan kaynaklandığının anlaşıldığı ve sorunun giderilmeye çalışıldığı ifade edildi.





10 ÜLKE UÇUŞLARI DURDURDU

İran devlet televizyonunun "dünya önemli gelişmelere tanıklık edecek" yorumu, Hamaney'in "Siyonist devletin sonu geldi" açıklaması ve gece saatlerinde İran'daki televizyon yayınlarının kesilip askeri marşların çalınması olası bir saldırı ihtimalini gündemde tutuyor. Gelişmelerin ardından 10 ülkenin İsrail'e uçuşları durdurması da saldırı ihtimalini güçlendiren bir durum olarak görülüyor. Fransa, Hindistan ve Polonya vatandaşlarına İsrail ve İran'a seyahat etmemesi yönünde çağrı yaptı. Söz konusu üç ülkenin yanı sıra ABD, Hollanda, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, Yunanistan'daki hava yolları firmaları da iki ülkeye uçuşları karşılıklı olarak durdurduğunu açıkladı.





BMGK'YA ACIL TOPLANTI ÇAĞRISI

İranlı üst düzey yetkililer, Tahran yönetiminin "Topraklarına yönelik tacizleri" nedeniyle İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil toplantı çağrısı yaptığını bildirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) de toplantı çağrısı yapıldığını belirten yetkililer, "Özellikle Müslüman ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan beklentimiz, Filistin halkının haklarını zayi eden, ayaklar altına alan işgalci rejime karşı birlik olup, onların haklarını savunmak için her türlü tedbirin alınması. Birçok alanda yaptırımda bulunmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



