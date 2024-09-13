ABD Kıbrıs'ta gerilim peşinde

Ukrayna'da Rus işgali bahanesiyle Yunanistan'ı Girit dahil olmak üzere askeri üsse dönüştüren ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden de benzer bir stratejiyi yürütmeye devam ediyor. Adadaki tarafsızlık politikasını tamamen bir kenara atan Washington yönetimi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıldönümünde, adada, askeri varlığını derinleştirecek ve gerilimi artıracak adımlarına her gün bir yenisini ekliyor. Son olarak ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY)Büyükelçiliği'nin sosyal medya platformu X resmi hesabından yapılan paylaşım da, iki tarafın askeri yetkilerinin üçüncü kez düzenlenen "Savunma ve Güvenlik Diyaloğu" toplantısı dahilinde bir araya geldiği açıklandı. Toplantı, iki taraf arasında hafta başında imzalanan "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşmasından hemen sonra gerçekleşti.
Askeri eğitim ve tatbikatlar masada
Önceki gün yapılan toplantıda, ABD ve Rum Kesimi arasında güvenlik işbirliğini artırma ve bölgesel istikrar ve güvenliği sağlama konularının masaya yatırıldığı belirtildi. Toplantıda ABD heyetinin başkanlığını ABD Dışişleri Bakanlığı NATO ve Avrupa Politikaları Sorumlu direktörü Alton Buland yaparken, ABD Avrupa Komutanlığı, büyükelçilik yetkilileri ve Güney Kıbrıs'a partner olarak seçilen New Jersey Eyaleti Ulusla Muhafızları temsilcisi katıldı. Güney Kıbrıs tarafının başkanlığını ise tuğgeneral Charis Georgiu'nun yaptığı belirtildi. Delegasyonun taraflar arasında güvenlik işbirliğinin ilerlemesi, ortak askeri eğitim programları, tatbikatlar gibi konular üzerinde görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi.
KKTC'den sert tepki: Tarafgir tutuma son verin
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşmasının imzalanmasına ilişkin, ABD'yi "Kıbrıs konusundaki tarafgir tutumunu sona erdirmeye" çağırdı. Açıklamada, "ABD Donanması'na ait savaş gemilerinin GKRY'ye gerçekleştirdiği 'liman ziyaretleri', iki taraf arasındaki 'stratejik ortaklığın' ileriye götürülmesi yönünde atılan adımlar ve GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararının her yıl yenilenmesi, ABD'nin Rum tarafına verdiği yanlı desteğin somut göstergeleridir" denildi.