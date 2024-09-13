ABD Kıbrıs'ta gerilim peşinde

Ukrayna'da Rus işgali bahanesiyle Yunanistan'ı Girit dahil olmak üzere askeri üsse dönüştüren ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden de benzer bir stratejiyi yürütmeye devam ediyor. Adadaki tarafsızlık politikasını tamamen bir kenara atan Washington yönetimi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıldönümünde, adada, askeri varlığını derinleştirecek ve gerilimi artıracak adımlarına her gün bir yenisini ekliyor. Son olarak ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY)Büyükelçiliği'nin sosyal medya platformu X resmi hesabından yapılan paylaşım da, iki tarafın askeri yetkilerinin üçüncü kez düzenlenen "Savunma ve Güvenlik Diyaloğu" toplantısı dahilinde bir araya geldiği açıklandı. Toplantı, iki taraf arasında hafta başında imzalanan "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşmasından hemen sonra gerçekleşti.