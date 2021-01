ABD Kongre Binası'na yönelik baskını eleştiren AB Komisyonu Başkanı Leyen: Joe Biden seçimi kazandı

ABD Kongresinde Joe Biden’ın başkanlığının resmi olarak onaylanması sırasında Başkan Donald Trump’ın destekçileri Kongre Binası’nı bastı. Çıkan olaylarda şu ana kadar 1 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı.

I believe in the strength of US institutions and democracy. Peaceful transition of power is at the core. @JoeBiden won the election.



I look forward to working with him as the next President of the USA. https://t.co/2G1sUeRH4U — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021





Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Biden’ın "Amerika bugün gördüğümüzden çok daha iyidir" paylaşımını alıntılayarak, "ABD kurumlarının ve demokrasinin gücüne inanıyorum. İktidar barışçıl şekilde devredilmelidir. Joe Biden seçimi kazandı. ABD’nin bir sonraki Başkanı olarak onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

OYNAT 00:23 Protestocular 'Trump' afişli barikatla Kongre binasını kırmaya çalıştı ABD Kongre binasına girmeyi başaran Trump yanlılarının bir kısmı, kilitli kapıları kırmak için barikatları kullandı. Üstünde 'Trump' afişi bulunan bir barikatla kapıyı kırmaya çalışan gösterici kameralara yansıdı. BiP'te paylaş

