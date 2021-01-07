Dünya ABD Kongre Binasına yönelik baskını eleştiren AB Komisyonu Başkanı Leyen Joe Biden seçimi kazandı
AMERİKA

ABD Kongre Binası'na yönelik baskını eleştiren AB Komisyonu Başkanı Leyen: Joe Biden seçimi kazandı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Leyen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin başkenti Washington DC’de Başkan Trump’ın destekçilerinin Kongre Binası’nı basmasını eleştirerek, “Joe Biden seçimi kazandı” dedi.

Haber Merkezi İHA
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen.

ABD Kongresinde Joe Biden’ın başkanlığının resmi olarak onaylanması sırasında Başkan Donald Trump’ın destekçileri Kongre Binası’nı bastı. Çıkan olaylarda şu ana kadar 1 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı.


  • Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Biden’ın "Amerika bugün gördüğümüzden çok daha iyidir" paylaşımını alıntılayarak, "ABD kurumlarının ve demokrasinin gücüne inanıyorum. İktidar barışçıl şekilde devredilmelidir. Joe Biden seçimi kazandı. ABD’nin bir sonraki Başkanı olarak onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

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