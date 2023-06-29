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ABD Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını hem kınadı hem de ifade özgürlüğü olarak nitelendirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını hem kınadı hem de bu eyleme izin verilmesini "ifade özgürlüğü" olarak değerlendirdi.

22:43 . 29/06/2023 Perşembe
AA
İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika isimli bir şahıs dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika isimli bir şahıs dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Söz konusu eylemin endişe verici olduğunu belirten Miller,
"Bunu kınıyoruz ancak ABD aynı zamanda ifade özgürlüğünü ve barışçıl toplanma hakkını demokrasinin unsurları olarak görüyor."
diye konuştu.

Miller, Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin İsveç'teki Müslümanlar ve diğer dini azınlık grupları için "korku atmosferi" yaratacağını ve özgürce ibadetlerini yerine getirmelerini etkileyeceğini söyledi.

Dini azınlık grupları için daha "kapsayıcı" bir ortam oluşturulması için çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydeden Miller,
"Ancak aynı zamanda bu gösteriye izin verilmesini de ifade özgürlüğü olarak değerlendiriyoruz. İzin verilmesi eylemleri onaylamak anlamına gelmiyor."
dedi.
Miller, İsveç'te gösteri izinleriyle polisin ilgilendiğini belirterek,
"Hem insanların bu eylemleri yapmaya hakkı olduğunu düşünüp hem de bunların talihsiz olduğunu savunabiliriz."
ifadelerini kullandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir şahıs dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.





#ABD
#Basın özgürlüğü
#İsveç
#Kur'an-ı Kerim
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