ABD Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını hem kınadı hem de ifade özgürlüğü olarak nitelendirdi

İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika isimli bir şahıs dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soruyu yanıtladı.
Miller, Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin İsveç'teki Müslümanlar ve diğer dini azınlık grupları için "korku atmosferi" yaratacağını ve özgürce ibadetlerini yerine getirmelerini etkileyeceğini söyledi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir şahıs dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.