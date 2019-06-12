Dünya ABD kuşatması bertaraf edilmeli
AVRUPA

A​BD kuşatması bertaraf edilmeli

ABD kuşatması bertaraf edilmeli

Türkiye'ye yönelik Amerikan kaynaklı tehditler artık açık bir hâl aldı. Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'a yığınak yapan ABD ordusu, Ege'de tahrik ettiği Yunanlıları Türk ordusuyla savaştırma peşinde. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türklerine ait kaynaklara da göz diken Washington, Rumlarla korsan anlaşmalar yapıp coğrafyanın kaynaklarına çöküyor. Akdeniz'de konuşlu 6. Filo'yu günden güne büyüten Pentagon, 2 uçak gemisiyle geldiği bölgede Türkiye'yi de Kıbrıs'ta 'işgalci' olarak suçluyor. Türk halkı da bölgedeki gelişmelere kayıtsız değil. Yapılan son anketlere göre, halkın yüzde 87'si Kıbrıslı Rumların Fatih sondaj gemisi mürettebatı hakkında tutuklama kararı çıkarmasını 'alçak ve tahrik edici bir hamle' olarak değerlendiriyor. Amerikan askerlerinin bölgeye konuşlanmasını tehdit görenlerin oranı ise yüzde 78.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Adını 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında şehit düşen Teğmen Caner Gönyeli'den alan Arama Kurtarma Davet Tatbikatı-2019
Adını 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında şehit düşen Teğmen Caner Gönyeli'den alan Arama Kurtarma Davet Tatbikatı-2019

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik baskılar her geçen gün artarken Washington, NATO kartını da açarak Türk ordusunun adadan çekilmesini istiyor. Türkiye'yi çevreleme harekâtı Ege ve Akdeniz'den ibaret değil. Terör örgütleri DEAŞ ve PKK'yı bir arada kullanarak Türkiye'yi güneyden de çevrelemek isteyen ABD, Suriye'nin 3'te 1'ini işgal etti.

Kurulması planlanan ABD-İsrail güdümlü korsan devletin ayakları Irak kuzeyine de uzanıyor. Ankara, ardı ardına operasyonlarla bu projeye darbe indirdi. Üstelik yine ABD-İsrail kontrolündeki FETÖ'nün 15 Temmuz darbe ve iç savaş girişimine rağmen. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgüte bağlı teröristlerin çoğu halen ABD topraklarında barınıyor. Dolar hakimiyetiyle Türkiye'ye ardı ardına finansal saldırıda bulunan Beyaz Saray, son olarak Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle Türkiye'yi ortağı olduğu F-35 projesinden de çıkarıyor.

Muhabirimiz Kıymet Sezer

Türkiye, Kıbrıs'ta çok önemli bir tatbikata imza attı. Adını 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında şehit düşen Teğmen Caner Gönyeli'den alan Arama Kurtarma Davet Tatbikatı-2019, Türkiye ve KKTC askerleriyle sivil savunma unsurlarının ortaklığında başarıyla tamamlandı. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'in yönettiği harp oyununda iki senaryo çalışıldı. İlk senaryoya göre, Dipkarpaz'ın 13 mil doğusunda seyir halindeki bir kuru yük gemisiyle içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir ticari yat çarpıştı. Yardım çağrısı üzerine Türk ve KKTC ekipleri duruma müdahale etti. Diğer senaryoda ise Gazimagosa'nın 5 mil açıklarında bir akaryakıt tankeri ile bir kuru yük gemisinin çarpışması üzerine arama kurtarma senaryosu uygulandı. Tatbikata Türkiye 1 fırkateyn, 2 Sahil Güvenlik Korveti, 4 Sahil Güvenlik Botu, 6 helikopter, 3 uçak, 1 Sahil Güvenlik Özel Harekât Timi ile 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi; KKTC ise 3 Sahil Güvenlik Botu, 2 helikopter, 1 römorkör ve 1 Arama Kurtarma Birliği ile katıldı.

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BİR KEZ DAHA GÖSTERDİK

Tatbikat sonunda yaptığı konuşmada Tuğamiral Ahmet Kendir, "Tatbikat ile arama kurtarma sorumluluk sahamız dahilinde, her türlü deniz ve hava şartında 24 saat süre ile arama kurtarma faaliyetlerinin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından koordineli bir şekilde ve karşılıklı işbirliği içinde başarı ile icra edilebileceği ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterilmiştir. Türkiye, KKTC'nin arama kurtarma alanında daha önceki dönemlerde olduğu gibi, kapasitesinin geliştirilmesini desteklemeye devam edecektir" dedi. BM gözlemcilerinin yanısıra 8 ülkeden katılımcıların da bulunduğu tatbikatı gözlemciler TCSG Umut Sahil Güvenlik gemisinden izledi.

TÜRK HALKI BÖLGEDEKİ GELİŞMELERE KAYITSIZ DEĞİL

Yapılan ankete göre, Türk halkının yüzde 87'si Kıbrıs Rumlarının Doğu Akdeniz'de bulunan sondaj gemisi Fatih'in mürettebatı hakkında tutuklama kararı çıkarmasını 'alçak ve tahrik edici bir hamle' olarak değerlendiriyor. Amerikan askerlerinin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta konuşlanmasını tehdit görenlerin oranı ise yüzde 78.

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